Quem é a namorada atual de Allan Souza Lima, o Tom de Quem Ama Cuida

O ator Allan Souza Lima, que interpreta Tom na novela Quem Ama Cuida, voltou aos holofotes não apenas pelo sucesso na televisão, mas também pela vida amorosa. Aos 39 anos, o artista assumiu publicamente que está vivendo um romance com a cantora Duda Beat, encerrando meses de especulações sobre o relacionamento.

O casal apareceu junto em um evento de cinema realizado em março, no Rio de Janeiro, e não escondeu o clima de sintonia. Durante entrevista, os dois confirmaram que estão se conhecendo melhor e vivendo um momento especial. Segundo Duda Beat, a relação surgiu de forma natural após anos de amizade. “A gente está se curtindo, estamos felizes. Aconteceu”, revelou a cantora.

Allan também destacou que os dois possuem uma longa conexão, já que são naturais de Recife e compartilham amigos em comum. Os rumores sobre o relacionamento começaram ainda no início de 2026, quando foram vistos juntos durante um show de Samuel Rosa, em São Paulo.

Ex-namoradas de Allan Souza Lima

Ao longo da carreira, Allan Souza Lima teve relacionamentos com atrizes, influenciadoras e personalidades conhecidas do entretenimento brasileiro.

Rafa Kalimann: o relacionamento com Rafa Kalimann foi um dos mais comentados da trajetória do ator. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano e assumiram o namoro em 2024. Durante o relacionamento, o casal enfrentou um momento delicado após Rafa sofrer um aborto espontâneo em maio daquele ano. Mesmo diante da situação, os dois seguiram juntos por alguns meses.

Na época, Allan chegou a defender publicamente a influenciadora das críticas recebidas por sua atuação na novela Família É Tudo. O ator afirmou que acompanhava de perto a evolução profissional da então namorada e considerava injustos os ataques direcionados a ela. O namoro chegou ao fim em novembro de 2024. Após a separação, os dois apagaram registros do relacionamento das redes sociais.

Débora Nascimento: pouco tempo após o término com Rafa Kalimann, Allan iniciou um relacionamento com a atriz Débora Nascimento. O casal foi visto em viagens, passeios de lancha e momentos românticos que repercutiram nas redes sociais. As imagens rapidamente viralizaram e despertaram o interesse dos fãs. Apesar da grande exposição, o namoro durou poucos meses. O fim da relação foi confirmado em maio de 2025.

Helena Ranaldi: entre 2014 e 2015, Allan Souza Lima viveu um relacionamento com a atriz Helena Ranaldi. Os dois se aproximaram durante os trabalhos na novela Em Família e assumiram o romance ainda durante as gravações. A diferença de idade entre o casal, de cerca de 20 anos, chamou atenção na época. Mesmo após o término, o relacionamento parece ter terminado de forma amigável. Ambos continuam mantendo contato pelas redes sociais.

Leticia Birkheuer: em 2016, Allan teve um breve namoro com a atriz e modelo Leticia Birkheuer. O relacionamento durou aproximadamente três meses e foi marcado pela discrição. Na época, os dois evitaram grande exposição pública.

Pathy Dejesus: outra atriz que integrou a lista de relacionamentos do artista foi Pathy Dejesus. Os dois viveram um romance por alguns meses, mas mantiveram a relação longe dos holofotes. O término aconteceu sem grandes repercussões na imprensa.

Day Mesquita: ela também esteve entre os relacionamentos assumidos por Allan Souza Lima. O namoro foi confirmado em 2013, quando ambos ainda estavam consolidando espaço na televisão brasileira. A relação durou alguns meses.

Nicole Rosemberg: entre 2021 e 2023, Allan viveu um relacionamento mais longo com Nicole Rosemberg. O casal manteve uma rotina discreta durante boa parte da relação, mas chegou a compartilhar momentos juntos em eventos e redes sociais.

Wanessa Camargo: em 2025, Allan também teve o nome ligado à cantora Wanessa Camargo. Rumores de um possível romance ganharam força após aparições públicas e especulações nas redes sociais. Nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento, mas a aproximação foi amplamente repercutida pela imprensa de entretenimento.

Quem é Allan Souza Lima?

Natural de Recife, Allan Souza Lima construiu uma carreira sólida na televisão, no streaming e no cinema nacional. O ator participou de novelas de destaque como A Regra do Jogo, Renascer e Mania de Você. Além disso, conquistou reconhecimento por sua atuação na série Cangaço Novo, considerada um dos maiores sucessos recentes do streaming brasileiro. O ator também integra o elenco da segunda temporada da produção, prevista para estrear em 2026.

Atualmente, Allan vive Tom em Quem Ama Cuida, personagem que tem ganhado destaque entre os telespectadores e ajudado a impulsionar ainda mais sua popularidade.