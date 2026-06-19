Celebridades

Anne Hathaway tem quantos filhos? Atriz anuncia gravidez aos 43 anos

Família da atriz de O Diabo Veste Prada aumentou

Escrito por Anny Malagolini
filhos de Anne Hathaway Instagram

Anne Hathaway, de 43 anos, voltou aos holofotes nesta sexta-feira, 19 de junho, mas desta vez por um motivo fora das telas. A atriz, que recentemente reprisou o papel de Andy Sachs em O Diabo Veste Prada 2, revelou que está grávida do terceiro filho com o marido, Adam Shulman.

Quantos filhos Anne Hathaway tem?

Anne Hathaway tem dois filhos e está grávida do terceiro. A atriz é mãe de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6, ambos frutos do casamento com Adam Shulman. O casal oficializou a união em 2012 e costuma manter a vida familiar longe dos holofotes. Apesar da fama internacional, Anne raramente expõe os filhos em público e evita compartilhar detalhes da rotina das crianças.

Jonathan Rosebanks Shulman nasceu em março de 2016. Três anos depois, em novembro de 2019, veio Jack, o segundo filho do casal. Na época, Anne também anunciou a gestação pelas redes sociais e aproveitou para falar de forma sensível sobre dificuldades ligadas à fertilidade.

Com a nova gravidez, a família se prepara agora para a chegada do terceiro bebê. A atriz não revelou, até o momento, o sexo da criança nem a previsão de nascimento.

Marido da atriz, Adam Shulman é ator, produtor e designer de joias. Ele e Anne Hathaway estão casados desde 2012.

A novidade foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais. No vídeo, Anne aparece de branco, mostra a barriga de grávida e brinca com a música “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis. A legenda seguiu o tom da canção: “x Baby, I’m yours x”.

A revelação aconteceu pouco mais de um mês depois da estreia de O Diabo Veste Prada 2 nos cinemas brasileiros. O filme chegou às salas em 30 de abril e marcou o retorno de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci ao universo da revista Runway, quase 20 anos após o longa original.

Filhos longe da fama

Embora seja uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood, Anne Hathaway mantém os filhos longe da exposição pública. Jonathan e Jack não aparecem com frequência em eventos, entrevistas ou publicações da mãe.

A escolha reforça a preocupação da atriz com a privacidade das crianças. Anne já disse que os filhos precisam ter a chance de definir a própria vida, sem que a fama da mãe determine a infância deles.

Por isso, a resposta mais direta para quem procura quantos filhos Anne Hathaway tem é: a atriz tem dois filhos, Jonathan e Jack, e está esperando o terceiro bebê com Adam Shulman.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Quem é a namorada atual de Allan Souza Lima, o Tom de Quem Ama Cuida

Entenda por que Virgínia é investigada pela Polícia Federal, segundo revista Piauí

Deolane Bezerra foi presa novamente? Entenda o motivo da prisão

Fim! Virginia e Vini JR terminaram por que?

Com quem Gabriela Medvedovski namora na vida real?

Show do Djavan tem transmissão? Como assistir em São Paulo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes