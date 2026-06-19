Anne Hathaway tem quantos filhos? Atriz anuncia gravidez aos 43 anos

Anne Hathaway, de 43 anos, voltou aos holofotes nesta sexta-feira, 19 de junho, mas desta vez por um motivo fora das telas. A atriz, que recentemente reprisou o papel de Andy Sachs em O Diabo Veste Prada 2, revelou que está grávida do terceiro filho com o marido, Adam Shulman.

Quantos filhos Anne Hathaway tem?

Anne Hathaway tem dois filhos e está grávida do terceiro. A atriz é mãe de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6, ambos frutos do casamento com Adam Shulman. O casal oficializou a união em 2012 e costuma manter a vida familiar longe dos holofotes. Apesar da fama internacional, Anne raramente expõe os filhos em público e evita compartilhar detalhes da rotina das crianças.

Jonathan Rosebanks Shulman nasceu em março de 2016. Três anos depois, em novembro de 2019, veio Jack, o segundo filho do casal. Na época, Anne também anunciou a gestação pelas redes sociais e aproveitou para falar de forma sensível sobre dificuldades ligadas à fertilidade.

Com a nova gravidez, a família se prepara agora para a chegada do terceiro bebê. A atriz não revelou, até o momento, o sexo da criança nem a previsão de nascimento.

Marido da atriz, Adam Shulman é ator, produtor e designer de joias. Ele e Anne Hathaway estão casados desde 2012.

A novidade foi compartilhada pela própria artista nas redes sociais. No vídeo, Anne aparece de branco, mostra a barriga de grávida e brinca com a música “Baby I’m Yours”, de Barbara Lewis. A legenda seguiu o tom da canção: “x Baby, I’m yours x”.

A revelação aconteceu pouco mais de um mês depois da estreia de O Diabo Veste Prada 2 nos cinemas brasileiros. O filme chegou às salas em 30 de abril e marcou o retorno de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci ao universo da revista Runway, quase 20 anos após o longa original.

Filhos longe da fama

Embora seja uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood, Anne Hathaway mantém os filhos longe da exposição pública. Jonathan e Jack não aparecem com frequência em eventos, entrevistas ou publicações da mãe.

A escolha reforça a preocupação da atriz com a privacidade das crianças. Anne já disse que os filhos precisam ter a chance de definir a própria vida, sem que a fama da mãe determine a infância deles.

Por isso, a resposta mais direta para quem procura quantos filhos Anne Hathaway tem é: a atriz tem dois filhos, Jonathan e Jack, e está esperando o terceiro bebê com Adam Shulman.