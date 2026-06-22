Quem é a namorada de Rebeca Andrade? Atleta assume romance

Neste domingo (21), a campeã olímpica Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística e, pouco depois, chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma foto com seu novo amor. Em clima de carinho, ela posou com sua namorada pela primeira vez na web.

Namorada de Rebeca Andrade

Gisele é a namorada Rebeca Andrade. Ela não é uma figura pública e mantém o perfil fechado no Instagram, por isso há poucas informações disponíveis sobre sua vida pessoal ou profissional. Na imagem, Rebeca aparece sentada no colo de Gisele e recebe um beijo no rosto. A legenda reforçou o tom afetuoso da publicação: “Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo”. A declaração fez os fãs celebrarem não só o retorno vitorioso da ginasta às competições, mas também uma possível nova fase no campo afetivo.

A aparição ganhou repercussão porque aconteceu no mesmo dia em que Rebeca venceu o salto com nota 14.266, em uma retomada cuidadosa após período de preservação física. A presença de Gisele em um momento importante da carreira da atleta, somada à declaração de amor, fez a web interpretar a postagem como uma possível confirmação de relacionamento.

Apesar dos comentários, Rebeca não fez um anúncio formal de namoro. A ginasta não usou termos como “namorada” ou “relacionamento” na legenda, mas o registro carinhoso foi suficiente para viralizar e gerar mensagens de apoio dos fãs.

Antes da repercussão envolvendo Gisele, Rebeca viveu um relacionamento com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois assumiram o romance em 2022 e chegaram a ficar noivos na noite de Natal daquele ano, quando compartilharam fotos das alianças nas redes sociais. O relacionamento terminou antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Rebeca Andrade é bicampeã olímpica e dona de seis medalhas em Jogos Olímpicos, marca que a coloca como a maior medalhista brasileira da história. Em Paris 2024, conquistou ouro no solo, pratas no individual geral e no salto, além do bronze por equipes com o Brasil.