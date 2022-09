Quem é Khaby Lame, tiktoker e novo empresário do Luva de Pedreiro

Após anunciar que encerraria a carreira de influencer, Luva de Pedreiro tem um novo empresário, conforme informou Léo Dias, no Metrópoles. Então saiba quem é Khaby Lame e porque ele foi escolhido pelo brasileiro.

Quem é Khaby Lame?

Com mais de 79 milhões de seguidores no Instagram, mais de 149 milhões no Tik Tok e 338 mil no Twitter, o senegalês Khaby Lame é um grande sucesso nas redes sociais, sendo um dos tiktokers mais seguido em todo o mundo.

Com apenas 22 anos, o senegalês coleciona sucesso na internet, mas nem sempre foi assim. Khaby nasceu em Senegal, mas mudou-se com a família para o norte da Itália, em Chivasso, enquanto ainda era bebê. Segundo o jornal OGlobo, Khaby e a família moravam em uma casa cedida pela prefeitura da cidade para pessoas em situação de risco.

Em 2020, Khaby foi despedido da fábrica que trabalha em Chivasso e desde então, teve a ideia de produzir vídeos na internet para se divertir. Khaby utilizou a plataforma do TikTok para divulgar o conteúdo, onde aparece sem falar nada, mostrando situações engraçadas e constrangedoras de pessoas na internet, olhando para a câmera com uma expressão engraçada no rosto em sátira.

Hoje, o tiktoker é um dos mais seguidos no mundo. Desde que conseguiu melhorar a sua vida, mudou-se para Milão, onde conheceu Luva de Pedreiro em agosto de 2022. O influenciador brasileiro e o senegalês gravaram um vídeo, com Luva interpretando uma “visita indesejada” na casa de Khaby. No Tik Tok, o vídeo tem mais de 14 milhões de visualizações.

Confira o trabalho de Khaby no vídeo a seguir.

Luva de Pedreiro se posiciona sobre novo empresário

O jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, divulgou na manhã desta quinta-feira, 15 de setembro, que o influenciador Luva de Pedreiro na verdade não desistiu de sua carreira, mas sim que teria deixado de lado o atual empresário Falcão, ex-jogador de futsal, para assinar com Khaby Lame, tiktoker senegalês.

A situação, segundo Leo Dias, foi para deixar as coisas em claro com o ex-jogador, que ajudou o garoto após a polêmica envolvendo o ex-empresário, Allan de Jesus.

No entanto, Luva de Pedreiro foi até as redes sociais, mesmo depois de dizer que ficaria fora da internet e que teria cansado da carreira de influenciador, para desmentir o jornalista do Metrópoles.

Em stories gravado no perfil, Luva disse que é “fake news” a informação de que teria deixado Falcão.

“Agora foi que deu. Tão dizendo que Falcão agora não é meu empresário, que vou sair. Que mentira é essa parceiro, vem esse Leo Dias dizer que Falcão não é meu empresário mais, que eu saí. É tudo mentira, é fake news, é mentira”.

Após publicar vídeo nos stories do Instagram, Luva também realizou uma breve livre onde negou as informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

"Se eu soubesse que a internet era assim, não tinha nem feito vídeo".

