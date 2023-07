Ramiro de Terra e Paixão: Amaury Lorenzo tem filhos?

Sucesso na novela Terra e Paixão como o capataz Ramiro, o ator Amaury Lorenzo, 37 anos, chama atenção nas telas e também fora delas. No mundo da atuação há anos, com o destaque na novela das 9, o famoso desperta agora a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. Afinal, ele tem filhos? É casado? Conheça!

Ator Amaury Lorenzo tem filhos?

O ator Amaury Lorenzo ainda não é pai, mas é uma figura importante para várias crianças e jovens. O famoso trabalha já há 15 anos dando aulas de teatro para menores de idade em situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro, e também já levou seu conhecimento para outras partes do país em oficinas gratuitas.

Em 2019, Amaury Lorenzo visitou a região de Juruena, no Mato Grosso, em parceria com a Petrobras para oferecer uma oficina para a juventude nativa da bacia, território da etnia indígena Rikbaktsa. Além disso, em 2022, ele viajou até Manaus para oferecer aulas gratuitas para indivíduos de 10 a 14 anos, projeto que foi coordenado pela diretora de produção Bitta Catão, com o intuito de fomentar o interesse do público infanto-juvenil da região pela comunicação e arte.

O ator tem orgulho do trabalho social que realiza e comentou em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, em junho, que seus alunos acham muito interessante vê-lo na televisão.

O próprio artista vem de uma família humilde. Amaury Lorenzo é filho de um caminhoneiro e uma dona de casa, segundo contou na entrevista com Kogut. Ele não revelou o nome da dupla, e também não aparece em fotos com eles nas redes sociais, mas contou que saiu de casa aos 15 anos de idade. Natural do interior de Minas Gerais, ele partiu para o Rio de Janeiro na adolescência para trabalhar com dança, algo que se apaixonou ainda na infância.

Depois de fazer aulas de balé, ele começou a estudar teatro e hoje é também roteirista e diretor, somando trabalhos no teatro, cinema e televisão. Embora seu maior sucesso nas telinhas tenha chegado agora com Terra e Paixão, o ator já esteve em várias outras novelas, como O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Dona do Pedaço (2019), Pega Pega (2017), Espelho da Vida (2018), A Força do Querer (2017), Bom Sucesso (2019), Terra Prometida (2016), O Rico e o Lázaro (2017), Apocalipse (2017) e Amor sem Igual (2019).

Amaury Lorenzo namora?

Amaury Lorenzo está solteiro no momento e muito focado em seu trabalho como Ramiro na novela Terra e Paixão. O ator é bastante discreto e não revelou na mídia ou redes sociais detalhes sobre relacionamentos anteriores, mantendo sua vida amorosa bastante privada.

Enquanto na vida real ele está sem um amor para chamar de seu, na ficção o famoso tem romance no ar. Na novela de Walcyr Carrasco, o personagem do mineiro é um capataz casca grossa e de falas preconceituosas, mas que acaba atraído pelo garçom Kelvin (Diego Martins).

A dupla ainda não teve beijos na trama, mas se aproxima cada vez mais na história, rendendo muitos momentos cômicos. O público e os atores da novela torcem por um final feliz da dupla, que tem tudo para ficar junta na trama. Quem chegou para atrapalhar a relação dos dois na história por enquanto é Munda (Carol Romano), que é noiva do capanga de Antônio e ao descobrir que ele está envolvido com Kelvin, resolve chantageá-lo.

