De família de estrelas, Clara Buarque vai estrear em Travessia

O folhetim de Gloria Perez vai ganhar uma nova personagem interpretada pela filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque. Clara Buarque em Travessia deve entrar em breve na trama, conforme revelado pela autora. Essa será sua estreia em novelas.

Glória Perez confirma Clara Buarque em Travessia

Clara Buarque, de 23 anos, vai entrar na novela Travessia, trama do horário das 21h. A informação foi adiantada pela autora Glória Perez em entrevista ao jornal O Globo. A escritora ainda não revelou qual será a personagem da jovem sua função na história para manter a surpresa, mas afirmou que está construindo com carinho.

“Me sinto orgulhosa e feliz que a estreia da Clarinha nas novelas venha pelas minhas mãos. A personagem está sendo construída com o maior carinho", declarou.

Esse será o primeiro trabalho de Clara Buarque como atriz de novelas. Além da estreia em Travessia, Clara também estará em breve no cinema. Ela foi escalada para um papel no filme Ó Pai Ó 2, no qual interpretará uma menina que vive no Pelourinho. O longa-metragem ainda não tem data para chegar nas telonas.

Apesar de só agora estar fazendo sua estreia agora na televisão, Clara Buarque já fez outros trabalhos como atriz. Há três anos, ela fez parte do elenco do musical Novos Baianos. Ela também fez dois trabalhos na plataforma de streaming Disney+: esteve nos seriados Tudo Igual Só Que Não, que deve ganhar novos episódios no próximo ano, e também em Tá Tudo Certo.

Nesta última, Clara Buarque atua ao lado de nomes como Ana Caetano, da dupla Anavitória, e de Pedro Calais, da banda Lagum, que interpretam os protagonistas. O seriado conta a história de jovens músicos de São Paulo que tentam construir uma carreira no mundo da música. Outros nomes do elenco são Vitão, Rubel, Manu Gavassi e Rayssa Leal.

Quem são os pais da atriz?

A jovem é filha do cantor Carlinhos Brown e de Helena Buarque, que foram casados por mais de dez anos. Os dois sempre foram bastante discretos em relação a vida pessoal - segundo informações que repercutiram na imprensa em março de 2011, quando o casal terminou o relacionamento, a o divórcio aconteceu após a decisão da mulher de ir morar no Rio de Janeiro.

Os dois tiveram quatro filhos durante o período em que estiverem juntos: Chico Brown, de 24 anos, Clara Buarque, 23, Cecília, 15, e Leila, 12.

Chico Brown, irmão de Clara, segue os passos do pai e também é músico. O cantor sempre publica trechos de suas músicas nas redes sociais e já até fez um dueto com o avô, a faixa Massarandupió que foi lançada em 2017 no álbum de Chico Buarque. As outras duas filhas de Helena e Carlinhos ainda são adolescentes.

Brisa e Oto se beijam?

Quando acaba a novela Travessia e qual a próxima trama das 9?

Clara Buarque é neta de Chico Buarque e Marieta Severo

Clara Buarque é uma das netas de Marieta Severo e Chico Buarque, que foram casados entre 1966 e 1999. Além de Helena, mãe de Clara, eles também são pais de mais duas filhas.

A primogênita é Silvia Buarque, de 53 anos, nascida em Roma, na Itália, enquanto a atriz e o cantor estavam em autoexílio durante o período da ditadura militar. A famosa ficou conhecida também por atuar em novelas - ela esteve em Caminho das Índias (2009), América (2005) e Xica da Silva (1996) para citar alguns títulos.

Silvia tem uma filha, Irene, nascida em 2005. A garota é fruto do casamento da famosa com o ator Chico Diaz, de quem se separou em 2021.

A segunda filha de Marieta e Chico é Helena Buarque, 51, a mãe de Clara. Ao contrário da irmã que trabalhou como atriz, vive mais discretamente.

A filha caçula do antigo casal é Luisa Buarque, de 46 anos, que também vive fora dos holofotes. Doutora em Filosofia, atua na área acadêmica e como professora.

Nas redes sociais, Clara Buarque sempre posta fotos ao lado do pai e já apareceu dezenas de vezes ao lado do avô famoso. Os dois, inclusive, gravaram juntos a música Dueto, lançada em 2017 pelo cantor.

A faixa já havia sido gravada anteriormente pelo cantor em parceria com Nara Leão, que fez parte de um dos álbuns dela. Outra versão da música foi cantada por Chico com Zizi Possi, para a trilha sonora do filme Amores Impossíveis. Para esta nova regravação, os dois improvisaram alguns dos versos no final da música.

Assista ao vídeo de Chico Buarque com a Neta