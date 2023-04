Por que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se separaram?

Mariana Goldfarb anunciou a separação de Cauã Reymond nesta quarta-feira, 19. A notícia foi revelada através da página no Instagram da modelo, que pediu privacidade neste momento e afirmou que não irá mais comentar sobre o assunto. Os dois estavam juntos há sete anos anos.

O que aconteceu com Cauã Reymond e Mariana Goldfarb?

Pelo seu Instagram, a carioca Mariana Goldfarb começou a publicação informando que seu "ciclo" ao lado de Cauã Reymond se encerrou. "Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas", escreveu.

Em seguida, Goldfarb afirmou que não irá mais se pronunciar a respeito. "É um momento muito delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre o assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir", finalizou.

Mariana Goldfarb e Cauã Reymond começaram a namorar em 2016 e subiram ao altar em 2019, em uma cerimônia realizada no interior de Minas Gerais. Os famosos passaram por algumas idas e vindas antes de oficializarem a união.

Esse foi o primeiro relacionamento que o global assumiu depois de se separar de Grazi Massafera em 2013. O ator de Terra e Paixão tem uma filha com a ex-BBB, Sofia. Anteriormente, ele manteve um relacionamento de três anos com a também atriz Alinne Moraes.

A modelo e o ator sempre compartilhavam cliques das rotinas nas redes sociais, mas não apareciam juntos há algum tempo. A última publicação no Instagram do famoso com os dois juntos é do dia 2 de março.

Confira o pronunciamento de Mariana sobre a separação de Cauã Reymond:

A partir de 8 de maio, Cauã Reymond estará na nova novela das nove, Terra e Paixão. O artista interpreta Caio, um dos personagens parte do trio protagonista. Já Mariana segue trabalhando como modelo, apresentadora e colunista da revista Vogue Brasil.

