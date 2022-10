Quando é a posse do Lula, recém eleito presidente do Brasil?

Eleito nas eleições de 2022, Lula vai ser empossado no começo do ano que vem.

Quando é a posse do Lula, o novo presidente do Brasil? O petista tomará posse no dia 1° de janeiro de 2023. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito no segundo turno com 50,89% dos votos.

A posso do Lula, eleito Presidente da República, será no dia 1° de janeiro de 2023, em Brasília, no Palácio do Planalto, local em que vai receber a faixa presidencial.

O evento é aberto e todos os cidadãos podem comparecer. Esta é a terceira vez que o presidente se elege no país, Lula também venceu em 2002 e 2006.

O candidato venceu a eleição presidencial de 2022 no segundo turno, somando 50,89% dos votos. Seu maior adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 49,11% e ficou em segundo lugar.

Trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente, recém eleito, tem 76 anos e esta é a terceira vez em que Lula recebe a faixa presidencial. O petista nasceu em Garanhuns, interior de Pernambuco, mas mudou-se para o litoral de São Paulo ainda criança. Em 1956, a família do presidente foi para a capital paulista.

Lula entrou na vida política ainda jovem quando era metalúrgico em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e entrou para o movimento sindical. Em 1975, o petista foi eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, com 92% dos votos.

Pouco tempo depois, em 1980, Lula ajudou na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), junto com outros intelectuais, políticos, representantes de movimentos sociais e sindicalistas.

Lula entrou na disputa presidencial nos anos de 1989, 1994 e 1998 e não obteve sucesso. Mas em 2002 foi eleito e em 2006 reeleito presidente do Brasil.

Anos depois, o presidente se envolveu em processos políticos e foi condenado por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula ficou quase um ano e meio preso entre 2018 e 2019 em Curitiba.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o julgamento de Lula não deveria ter sido realizado em Curitiba, mas em Brasília. O STF entendeu também que não poderiam haver prisões em segunda instância no país, com essa decisão Lula foi solto.

Como o novo julgamento não saiu a tempo, os processos contra o petista prescreveram e Lula foi considerado cidadão livre e inocente.

Em 2022, o PT lançou novamente Lula como candidato à presidência. Enquanto ainda era candidato, o petista prometeu acabar com a fome e a miséria do povo. No domingo de primeiro turno, Lula derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL).