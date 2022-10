O aniversário do Lula é dia 6 ou 27 de outubro? Entenda a confusão

O aniversário do Lula é dia 6 ou 27 de outubro? Entenda a confusão

Ao pesquisar sobre o aniversário do Lula (PT), 76 anos, é possível se deparar com duas datas: 6 e 27 de outubro. A confusão acontece porque o ex-presidente nasceu em um dia, mas foi registrado em outro. Então entenda como as datas foram trocadas e saiba quando o candidato à Presidência da República comemora mais um ano de vida.

Quando é o aniversário do Lula?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 em Caetés, no interior de Pernambuco. Na época, era comum que as crianças nascessem e fossem registradas anos mais tarde, principalmente em locais precários. O mesmo aconteceu com o ex-presidente. Sem o documento oficial, Lula, e seus irmãos, quando pequenos, usavam o chamado batistério, que comprovava o batismo realizado na igreja.

O petista ficou sem registro em cartório até os 7 anos. O sétimo filho da família foi registrado em Santos, em 1952, quando havia se mudado com seus parentes para o litoral paulista.

O irmão mais velho de Lula, Frei Chico, explica que sua mãe, Dona Lindu, se confundiu com as datas no cartório e acabou registrando o filho como se tivesse nascido no dia 6.

“Um dia minha mãe foi ao cartório em Santos registrar os filhos. Levou anotado todos as datas e os nomes. Mas acredito que ficou intimidada pela atitude da escrivã, que sugeriu mudar o nome da minha irmã, ali, na hora de Sebastiana para a Ruth, seu próprio nome em sua “homenagem”, e ela acabou se atrapalhando com tantas datas”, conta.

A mudança nas datas faria, inclusive, que o ex-presidente mudasse seu signo. Como nasceu no final do mês, Lula é escorpiano, mas caso tivesse nascido no começo seria libriano.

Apesar da confusão com as datas, Lula comemora seu aniversário no dia 27 de outubro.

Em 2022, Lula (PT) é candidato à presidência da República e disputa o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Esse ano, seu aniversário será na véspera do debate presidencial da Globo, realizado dia 28.

Conforme apurou a Folha de S.Paulo, a recomendação é que o candidato se preserve e descanse para o dia seguinte. Dessa forma, Lula deve fazer uma comemoração pequena com sua esposa, Janja, amigos e parentes próximos.

O segundo turno será realizado em todo o país no dia 30 de outubro, as urnas ficarão abertas das 8h às 17h (horário de Brasília).