Quem são os pais de Luisa Arraes? Atriz vem de família famosa

A atriz Luisa Arraes, conhecida por sua atuação no cinema e televisão, não é a primeira a trilhar carreira artística de sua família. A carioca é filha de pais famosos que também trabalham em produções de dramaturgia brasileira. Além disso, ela é casada com Caio Blat.

Filha de pais famosos, Luisa vive no mundo artístico desde pequena. Sua estreia no cinema foi em 2003, aos 10 anos, quando fez uma participação no filme Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por seu pai e com sua mãe no elenco. A carioca segue trabalhando em projetos para as telonas até hoje - neste ano, ela está escalada para o longa-metragem da nova versão de Grande Sertão: Veredas.

Ela também trabalhou em novelas da Globo, como Babilônia (2015) e Segundo Sol (2018), e nas séries Justiça (2016), A Fórmula (2017), Amor e Sorte (2020) e Cine Holliúdy (2022)

Quem são os pais da atriz Luisa Arraes?

Luisa Arraes, 29, é filha do cineasta Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, ambos conhecidos por seus trabalhos na área artística.

Virginia Cavendish ficou marcada pelo papel de Rosinha em O Auto da Compadecida (1999) e Inaura em Lisbela e o Prisioneiro (2003). Ela esteve em mais de dez trabalhos no cinema, alguns deles dirigidos por Guel Arraes.

Na televisão, a atriz esteve em novelas da Globo incluindo O Cravo e a Rosa (2000), Caminho das Índias (2009), Malhação ID (2010), além de seriados como A Grande Família e Nada Será Como Antes (2016). Em 2021, ela esteve no folhetim bíblico Gênesis, da Record, e na série Desjuntados, da Amazon Prime Video. A mãe de Luisa Arraes também tem um longo currículo no teatro.

Já Guel é cineasta e diretor de televisão brasileiro, trabalhando na Globo desde a década de 80. Ele é filho do do político Miguel Arraes (1916-2005), três vezes governador do estado de Pernambuco.

Entre as novelas que dirigiu no início de sua carreira na Globo, estão Jogo da Vida (1981), Guerra dos Sexos (1983) e Vereda Tropical (1984), ao lado de Jorge Fernando (1955-2019). Ele também foi um dos responsáveis pela criação da TV Pirata, sucesso na emissora.

Arraes adaptou e dirigiu a primeira microssérie da Globo, O Auto da Compadecida, ao lado de João e Adriana Falcão, que também ganhou uma versão para o cinema. A obra é uma das mais famosas da dramaturgia e é lembrada até hoje. Outros trabalhos do diretor foram A Grande Família, Casseta & Planeta (1992) e Os Normais (2001), para citar algumas.

Em 2018, ele deixou o comando da dramaturgia semanal e passou a se dedicar a escrever e dirigir programas da emissora.

Esposa de Caio Blat

Luisa Arraes é casada com Caio Blat desde 2017, com quem vive uma relação não convencional - os dois já revelaram que não moram juntos e que prezam pela individualidade.

"A gente nunca morou junto. É até difícil dizer que a gente não mora junto, mas realmente não mora. Viver assim facilita na hora das refeições e mantém intacta nossa liberdade de abrir a porta e fechar quando quiser. Manter a vida particular de cada um é a meta principal sempre", revelou em entrevista ao jornal O Globo. Os dois vivem "porta com porta" na Zona Sul do Rio de Janeiro, em apartamento diferentes separados por um corredor.

A atriz também disse que nunca viu um casal monogâmico feliz a vida inteira e deu como exemplo seus pais, que são separados.

