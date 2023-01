Qual a síndrome de Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Bless com os pais na foto da esquerda - Foto: Reprodução/Youtube/GIOH/Instagram/@gioewbank

Atriz revelou desconfianças antes de descobrir transtorno do filho.

Giovanna Ewbank contou no podcast que divide com a amiga Fernanda Paes Leme um pouco sobre recentes descobertas do pequeno Bless, de 8 anos de idade, um de seus filhos.

A atriz revelou que pensou que o filho era autista, mas descobriu que o garoto tem transtorno de processamento sensorial.

Filho de Bruno e Giovanna, o que tem Bless?

Na programa de terça-feira (24) do podcast Quem pode, Pod, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme tiveram o apresentador do Encontro Manoel Soares como convidado. Depois que o famoso falou sobre a família, a esposa de Bruno Gagliasso também se abriu sobre o assunto.

A atriz revelou que começou a perceber comportamentos diferentes no filho durante a pandemia e por isso pensou que ele pudesse ser autista. Porém, após levá-lo em alguns médicos, só recebeu diagnósticos negativo.

Depois de algum tempo, a famosa encontrou uma médica em São Paulo que descobriu o que Bless tinha. "Ela diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Ele ouve mais que nós todos, ele sente mais tato que nós todos, ele sente mais cheiro que nós todos", explicou.

Gionanna desabafou e disse ter se sentido culpada por repreender o menino algumas vezes antes de entender sua situação, como o garoto reclamava de cheiros fortes, contato com algumas texturas, etc. A atriz tem mais dois filhos com Gagliasso, Titi, de 9 anos de idade, e Zyan, de 2 anos.

Ontem a Giovanna Ewbank disse em um podcast que seu filho Bless foi diagnosticado com Transtorno do Processamento Sensorial.

Entenda o que é. pic.twitter.com/dqMncixAPj — Stimulus.infantil (@stimulus_bh) January 25, 2023

Mas afinal, o que é esse transtorno de processamento sensorial que Bless tem? De acordo com o site Neuro+conecta, que tem como um de seus cofundadores a pesquisadora Dra. Fabiele Russo, o Transtorno de Processamento Sensorial, conhecido como TPS, é uma condição que o cérebro e o sistema nervoso encontram dificuldades para processar estímulos do ambiente e os sentidos.

É também explicado lá que o TPS já foi associado ao autismo, mas que se descobriu que na verdade ele é uma síndrome diferente e pode afetar pessoas que estão fora do espectro autista.

Se quiser assistir ao episódio completo do podcast, o conteúdo já está disponível no canal do Youtube: