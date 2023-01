Qual a música que Caetano fez para Luana Piovani?

Em 2007, Caetano Veloso e Luana Piovani entraram em uma polêmica no mundo dos famosos. A atriz passou por mentirosa depois que afirmou que havia sido inspiração para umas das canções do álbum Cê do baiano, porque pouco depois uma matéria com entrevista do cantor foi publicada dando outra versão. Pouco depois, a atriz conseguiu a comprovação de que estava falando a verdade e foi o alvo da letra de Um Sonho.

A canção Um Sonho, do álbum Cê (2006) de Caetano Veloso é a composição que o cantor fez com inspiração em Luana Piovani. O lançamento da música foi envolvido em polêmica na época e deixou a atriz em maus lençóis durante algum tempo na mídia.

Tudo começou quando a atriz publicou no blog que tinha na época um agradecimento por ter sido inspiração para a música Um Sonho. "Brigada, querido, eu ainda mal posso acreditar... Cheguei em casa, gritei, escutei a música e me senti, né? Pô, agora sou eu, Regina Casé, Sonia Braga e Vera Zimmerman. Um luxo!", escreveu.

Porém, a atriz saiu como mentirosa - ou pelo menos equivocada - pouco depois que a jornalista Mônica Bergamo publicou em sua coluna na Folha de São Paulo uma fala de Caetano Veloso que negava a situação.

"Uma coisa que eu nunca faria seria tornar pública uma canção erótica sobre uma mulher com quem nada tive. Todas as músicas que dediquei publicamente a Regina, Sonia, Vera e Cristina nasceram de experiências reais. Sem falar nas inúmeras que fiz para Dedé e Paulinha, adoradas mães dos meus filhos. Sou fã de Luana, acho-a deslumbrante e gosto imensamente da companhia dela, mas não lhe dediquei uma faixa do Cê", disse o cantor.

No entanto, pouco depois o assunto seria esclarecido e a versão de Luana Piovani seria confirmada. A atriz contou em um vídeo de seu canal, em março de 2017, que ficou quieta sobre o assunto quando Caetano a desmentiu, mas que sabia que a verdade viria a tona. E veio! "Ele foi manipulado a dizer que não falou", disse no vídeo. Durante a gravação do DVD do álbum Cê, Caetano acabou se explicando para o público, o que confirmou as palavras da famosa.

Veja tudo o que a atriz contou:

Por ter acontecido em 2007, o vídeo em que Caetano admite a versão não foi possível de ser encontrado atualmente nas redes sociais ou Youtube, mas segundo o Extra, O Tempo, entre outros veículos que publicaram a declaração na época, ele se justificou durante o show: "eu não a desmenti, como disseram. Há dois anos, quando compus a música, disse a ela que foi parcialmente inspirada nela. Mas Luana se precipitou e contou antes de me consultar".

Confira a música que Caetano Veloso escreveu inspirado em Luana Piovani:

Lua na folha molhada

Brilho azul-branco

Olho-água, vermelho da calha nua

Tua ilharga lhana

Mamilos de rosa-fagulha

Fios de ouro velho na nuca

Estrela-boca de milhões de beijos-luz

Lua

Fruta flor folhuda

Ah! A trilha de alcançar-te

Galho, mulher, folho, filhos

Malha de galáxias

Tua pele se espalha

Ao som de minha mão

Traçar-lhe rotas

Teu talho, meu malho

Teu talho, meu malho

O ir e vir de tua

O ir e vir de tua ilha

Lua

Toda a minha chuva

Todo o meu orvalho

Caí sobre ti

Se desabas e espelhas da cama

A maravilha-luz do meu céu

Jabuticaba branca

