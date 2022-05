O Dia das Mães em 2022 será celebrado no dia 8 de maio. Diferente de outras comemorações do nosso calendário, essa não possui uma data fixa, ou seja, todo ano ela cai em um dia diferente. Mas, por que o Dia das Mães é o segundo domingo de maio? Entenda a data.

Afinal, por que o Dia das Mães é o segundo domingo de maio?

O Dia das Mães se diferencia de outras celebrações do calendário por possuir uma data móvel, ou seja, que altera todo ano. No caso, no Brasil ela é determinada para cair em todo segundo domingo de maio. E, em 2022, essa data corresponde ao dia 8 do mês. Diante disso, uma dúvida que costuma surgir é por que o Dia das Mães é o segundo domingo de maio? A resposta desse questionamento se deve a criação da comemoração nos Estados Unidos.

Anteriormente à Guerra Civil, surgiu a figura de Ann Reeves Jarvis, que iniciou os “Clubes de Trabalho do Dia das Mães”, com o objetivo de ensinar as mulheres a cuidarem adequadamente de seus filhos. Mais tarde, essas associações se tornaram uma força unificadora em uma região do país que ainda estava dividida durante o conflito civil. Assim, em 1868, ela organizou o “Dia da Amizade das Mães”, no qual elas teriam que se reunir com os ex-soldados da União e Confederados para promover a conciliação entre os dois lados.

Mas a data só foi se concretizar, de fato, a partir dos esforços de sua filha, Anna Jarvis. Com o falecimento da mãe, em 1905, ela decidiu originar o Dia das Mães, como uma forma de homenagear a matriarca e os sacrifícios que as mães fizeram por seus filhos. E, em maio de 1908, Anna organizou a primeira celebração oficial da data comemorativa, em uma igreja em Grafton, na Virgínia Ocidental. Diante do sucesso, Jarvis passou a exigir que a data entrasse para o calendário dos feriados nacionais, iniciando até mesmo uma campanha para isso. Após o dia já ter sido adotado como feriado anual por diversos estados, cidades e igrejas, em 1914, o presidente Woodrow Wilson determinou oficialmente uma data para a comemoração do Dia das Mães, escolhida pela própria Anna: o segundo domingo de maio.

E, mais tarde, o Brasil seguiu o exemplo do território norte-americano. A primeira festividade voltada para o Dia das Mães no país foi realizada em 1918, na cidade de Porto Alegre, promovida pela Associação Cristã dos Moços. Mas a comemoração foi oficializada apenas em 5 de maio de 1932, por meio de um decreto do então presidente Getúlio Vargas, que determinou que todo o segundo domingo de maio seria “consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana”.

Origem do Dia das Mães

Apesar de ter se popularizado a partir de sua oficialização nos Estados Unidos, a origem do Dia das Mães vem de muito antes. Na Grécia Antiga, em comemoração a entrada da primavera, era celebrada a deusa Reia, Mãe dos deuses, ou, na mitologia romana, Cibele, conhecida também como Magna Mater. Na tradição cristã, o Império Romano deu continuidade a celebração voltada para figuras maternas, porém ela era realizada no quarto domingo da Quaresma. Esse festival cristão ficou conhecido como “Domingo da Maternidade”.

A celebração se espalhou pelo Reino Unido e partes da Europa, em que foi originalmente vista como um momento em que os fiéis deveriam retornar a sua “igreja-mãe”, que era a igreja principal próxima a sua casa, para realizarem um serviço especial. Com o passar do tempo, a data foi se caracterizando como um feriado secular, em que as crianças presenteavam suas mães com flores e outras formas de agradecimento.

Hoje, o Dia das Mães é celebrado ao redor do mundo inteiro, mas nem sempre no segundo domingo de maio. Na Tailândia, por exemplo, ele é comemorado em agosto, no aniversário da rainha Sirikit. Já na Etiópia, as famílias se reúnem todo outono para cantar canções e comer um grande banquete, como parte do Antrosht, uma celebração de vários dias em homenagem à maternidade.

