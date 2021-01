Rafa Kalimann mostra fotos da mansão que comprou no Rio de Janeiro

Rafa Kalimann, de 27 anos, resolveu compartilhar mais uma conquista de vida com seus fãs e seguidores. A ex-BBB contou que está de casa nova, desta vez, ela comprou uma mansão localizada no Bairro da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal Extra, ela contou detalhes da casa e revelou que a família está vibrando com a mudança. Em sua rede social, ela mostrou detalhes da casa.

Rafa Kalimann de casa nova

Através da sua rede social , a atriz e também influenciadora digital, mostrou algumas imagens tanto do lado externo da casa, quanto do lado interno. Na manhã desta segunda-feira (18), ela mostrou em seus Stories do Instagram, vídeos em que aparece em um loja escolhendo móveis de decoração para a nova casa no Rio e também o apartamento em São Paulo.

Ao Jornal Extra, Rafa Kalimann disse: “Esse meu lado carioca está nascendo, e eu estou adorando isso! Amo a cidade, o clima e as pessoas. Acho o Rio um lugar muito acolhedor, onde eu já vivi muitos momentos gostosos. A minha família, que nunca teve o prazer de morar perto da praia, está sorrindo de orelha a orelha com essa mudança”.

No bate-papo, Kalimann revelou que um dos motivos para se mudar para o Rio, é para se preparar para a estreia do novo trabalho na Globo. “Está sendo tudo muito novo para mim. Até por causa da pandemia, a gente ainda está estudando como e quando vai acontecer essa minha estreia e quando poderemos anunciar isso. A direção da Globo é superquerida comigo. Eles me escutam muito. E, desde que a gente fechou essa parceria, o foco mesmo tem sido os meus estudos. O momento é de entender para que lado eu vou a partir disso.”

Imagens da casa de Rafa Kalimann no Rio de Janeiro

Mesmo com a conquista da nova casa no Rio de Janeiro, a ex-BBB não pretende se desfazer de outros dois imóveis que possui. Um apartamento em São Paulo e outro em Goiânia. Ao portal, ela revela: “Vou manter o meu apartamento em São Paulo e a minha chácara em Goiânia, que também vai passar por uma reforma este ano. Os meus cachorros vão comigo para o Rio.”

Kalimann comemorou 1 ano do ‘BBB 20’

Durante a entrevista, Rafa Kalimann falou da felicidade de conquistar um cantinho que tem a sua cara e ainda comemorou 1 ano desde que ela entrou no pré-confinamento para o reality Big Brother Brasil 20, da Rede Globo. “Estou muito feliz porque ela é a minha cara, cada pedacinho. Deus foi muito maravilhoso. E hoje completa 1 ano que eu saí de casa para o ‘Big Brother’. O ano que mudou minha vida e eu peguei a chave da minha casa nova”, disse.

