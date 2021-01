Sequestro ou marketing? Entenda o que aconteceu com MC Livinho

Na tarde deste domingo (17), MC Livinho passou por um susto que deixou os fãs do funkeiro preocupados. Após publicar no Instagram que estava sendo perseguido por um carro, o MC parou de fazer posts e stories, o que não deixou apenas os fãs, mas também amigos e familiares se perguntando o que havia acontecido com o cantor.

Após horas, MC Livinho voltou a aparecer no Instagram e fez uma publicação dizendo que tudo não havia se passado de um susto.

O que aconteceu com MC Livinho?

Na tarde de domingo (17), MC Livinho fez uma série de stories no Instagram. No começo, os vídeos estavam descontraídos e o cantor fez algumas enquetes para interagir com os seguidores, no entanto, as coisas ficaram tensas. O funkeiro mostrou que estava sendo seguido por um carro e comentou: “não sei se me conhece, não estou entendendo nada esse carro aqui atrás, tá estranho já”.

“Vou gravar, quero que se f***, vai que é o Toretto, quero ver me pegar”, brincou MC Livinho ao citar o nome do personagem principal de Velozes e Furiosos. Apesar da brincadeira, o funkeiro parou de fazer stories, o que deixou muitos apreensivos. Mais tarde, o MC publicou um novo vídeo, desesperado e aparentemente correndo, o cantor pedia ajuda.

Alguns fãs especularam se o vídeo do cantor teria sido uma estratégia de marketing da divulgação de algum trabalho novo de MC Livinho, no entanto, muitos se perguntaram se o funkeiro havia sido sequestrado. Elian, irmão do cantor, publicou alguns stories sobre o assunto, Elian disse não saber o que estava acontecendo com o irmão e pediu que pessoas com informações entrassem em contato.

No meio da madrugada desta segunda-feira (18), MC Livinho voltou a aparecer no Instagram. O funkeiro fez um post com a mensagem: “obrigado Deus, obrigado fãs, obrigado obrigado obrigado obrigado. Eu estou bem, foi um susto, eu estou bem”. O dono do hit “Na ponta do pé” também fez dois stories, o cantor aparecia suado e aparentemente assustado e explicou que estava a caminho da casa dos pais: “família tô suave, tô de boa, tô bem graças a Deus e vou continuar bem, estou chegando na casa dos meus pais, falei com o meu irmão já”.

os stories dele dizendo que um carro estava seguindo ele pic.twitter.com/4Fv4ebnH88 — cris dias (@crisayonara) January 18, 2021

o dj do mc livinho disse que não era marketing e que ninguém estava conseguindo entrar em contato com ele pic.twitter.com/7YhoA3tPNz — cris dias (@crisayonara) January 18, 2021

Fãs ficaram preocupados

No Twitter o nome de MC Livinho não saiu dos assuntos mais comentados, fãs do cantor viveram momentos de tensão e preocupação. Mesmo após a publicação no Instagram, muitos se perguntaram se o próprio funkeiro é quem estava no comando da conta. Grande parte da web só relaxou depois dos stories do cantor, em que dizia que estava bem e a caminho da casa da família.

Menina, e eu que nunca acompanhei o Mc livinho e aqui estou 02:00 da madrugada preocupado esperando ele aparecer… pic.twitter.com/7tlM2SP3ZF — Lucas Gab's 🌻 (@Lucas_Baruu) January 18, 2021

Livinho AGORA nos stories, gente. Ele tá bem. pic.twitter.com/AukapP7Ukc — PEDRAO (@Itspedrito) January 18, 2021

