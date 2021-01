Tela Quente de hoje (18/01) tem ‘Missão Impossível – Efeito Fallout’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 18/01, vai exibir o filme “Missão Impossível: Efeito Fallout”, estrelado pelos atores Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg e Rebecca Ferguson, a partir das 23h10 (horário de Brasília). O filme tem duração original total de 2h27.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A TV Globo vai exibir Missão Impossível – Efeito Fallout na Tela Quente de hoje (18/01). Na trama do filme, após uma missão de Ethan Hunt (Tom Cruise), agente da IMF, dar errado, e armas nucleares acabaram caindo nas mãos de agentes que pertencem a uma rede secreta mortal, ele terá que trabalhar lado a lado com um agente da CIA (Henry Cavill) em uma corrida contra o tempo para acertar erros do passado, encontrar antigos colegas que possam ajudar e claro, salvar o mundo novamente.

Sobre o filme da Tela Quente de hoje:

Título Missão Impossível – Efeito Fallout

Título Original Mission: Impossible – Fallout

Elenco Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Wes Bentley, Frederick Schmidt, Alec Baldwin, Liang Yang, Kristoffer Joner e Wolf Blitzer

Direção Christopher McQuarrie

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

Assista ao trailer de Missão Impossível – Efeito Fallout, que será exibido na Tela Quente de hoje:

Que horas começa o filme?

A Tela Quente sempre começa após a novela das 21h, exibida depois do Jornal Nacional. Para assistir ao filme de ação estrelado por Tom Cruise na Tela Quente de hoje, sintonize no canal Globo a partir da 23h10 (horário de Brasília).

