Sessão da Tarde de hoje (18/01) vai passar ‘Enrolados’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, vai exibir o filme “Enrolados” (2011), a partir das 15h (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h40 minutos.

Sessão da tarde de hoje: Enrolados

Quando: hoje, segunda-feira, 18 de janeiro, às 15h

Onde: No canal aberto da TV Globo

A Rapunzel de cabelos compridos magicamente passou sua vida inteira em uma torre, mas agora que um ladrão fugitivo a encontrou, ela está prestes a descobrir o mundo pela primeira vez, e quem ela realmente é.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

O filme da Sessão da Tarde de hoje é “Enrolados”, uma animação da Disney. O longa conta a história de Rapunzel, em uma readaptação de um clássico dos cinemas.

Depois de receber os poderes de cura de uma flor mágica, a princesa Rapunzel bebê é sequestrada do palácio no meio da noite pela Mãe Gothel. Mãe Gothel sabe que os poderes mágicos da flor estão agora crescendo dentro do cabelo dourado de Rapunzel, e para permanecer jovem, ela deve trancar Rapunzel em sua torre oculta. Rapunzel é agora uma adolescente e seu cabelo cresceu até 21 metros.

A bela Rapunzel está na torre toda a sua vida e está curiosa para conhecer o mundo exterior. Um dia, o bandido Flynn Ryder escala a torre e é levado cativo por Rapunzel. Rapunzel faz um acordo com o ladrão encantador para agir como seu guia para viajar para o lugar de onde vêm as luzes flutuantes que ela vê todos os anos em seu aniversário. Rapunzel está prestes a ter a jornada mais emocionante e magnífica de sua vida. Escrito por Douglas Young (o cara do filme).

Trailer da sessão da tarde de hoje:

Ficha técnica – Sessão da tarde de hoje