A rainha e Príncipe Philip vão faltar ao Natal em Sandringham, local tradicional para as festividades de fim de ano da família. Dessa vez, eles estarão em Windsor nesta data.

A Rainha e o Duque costumam passar o período festivo e o ano novo com a família na propriedade particular em Norfolk.

Contudo, esta é a primeira vez que eles renunciam a um Natal em Sandringham em 33 anos.

“Tendo considerado todos os conselhos apropriados, a Rainha e o Duque de Edimburgo decidiram que este ano eles passarão o Natal tranquilamente em Windsor”, disse um porta-voz.

Além disso, houveram especulações sobre onde William e Kate irão desfrutar do período festivo. Afinal, as diretrizes da covid-19 no país forçaram as famílias a escolher até três casas para se ver durante as férias.

Mas, ainda não há confirmação de como e onde o duque e a duquesa de Cambridge passarão o Natal.

Já o Príncipe Charles e sua esposa Camila estarão em Highgrove nesta data. Mas, provavelmente, eles encontrarão a rainha em Windsor em algum momento.

Isso marcará uma grande mudança para os fãs da realeza que geralmente se reúnem em Sandringham para ter um vislumbre dos monarcas. Afinal, é tradição na família real eles participarem de uma cerimônia religiosa no dia de Natal na igreja de Santa Maria Madalena.

Megan Markle encantou os espectadores quando participou de seu primeiro Natal Real em Sandringham em 2017.

A rainha e o duque estiveram no castelo de Windsor durante o confinamento. Além disso, a família real costumava passar o Natal no castelo de Windsor. Mas isso mudou em 1988 quando se mudaram para Sandringham.