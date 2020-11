A Rainha Elizabeth aparece usando máscara pela primeira vez em público durante a pandemia.

A monarca de 94 anos usou a máscara durante uma cerimônia comemorativa em Londres no início desta semana.

O evento aconteceu na Abadia de Westminster antes do ‘Domingo de Memória’ em 11 de novembro. Este é o dia em que o Reino Unido homenageia aqueles que perderam suas vidas na guerra.

“A Rainha marcou o centenário do enterro do Guerreiro Desconhecido na Abadia de Westminster esta semana. Em um tributo pessoal antes do Domingo de Memória”, disse o Palácio de Buckingham em um comunicado.

Acredita-se que a máscara preta, com bordas brancas, tenha sido feita por Angela Kelly, a conselheira pessoal e curadora da Rainha, que desenha muitas das roupas da monarca.

O túmulo do guerreiro desconhecido é o local de repouso de um soldado britânico não identificado que morreu na Primeira Guerra Mundial. Assim, o local se tornou um símbolo de luto nacional no rescaldo da guerra e manteve sua importância comemorativa nos anos seguintes.

Em outubro, a Rainha Elizabeth apareceu em seu primeiro noivado real desde o início da pandemia. Mas não usou máscara apesar do ressurgimento do vírus.

Contudo, na Inglaterra, as coberturas faciais são obrigatórias na maioria dos ambientes internos.

Assim, ela foi vista no parque de ciências de Porton Down, no sul da Inglaterra, ao lado de seu neto, o príncipe William, que também não usava máscara. Diretrizes de distanciamento social estavam em vigor no evento e todos os que eles encontraram tinham testado negativo para o vírus.

Dessa forma, o Palácio de Buckingham disse que a rainha decidiu não usar máscara após consultar seus próprios médicos e cientistas em Porton Down.

A família real foi diretamente atingida pela pandemia em março, quando o príncipe Charles, filho mais velho da Rainha Elizabeth e herdeiro do trono britânico, testou positivo. Seu escritório anunciou o diagnóstico na época e o rei completou um período de auto-isolamento na Escócia.

Bem como na semana passada, descobriu- se que o príncipe William, o segundo na linha para o trono, também testou positivo para covid-19 no início de 2020.