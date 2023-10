Ricardo Merini fez novelas? Conheça a novela

Ricardo Merini, de 37 anos, começou a carreira como modelo e depois se aventurou também na vida de ator, conquistando filmes, séries e peças de teatro no currículo. Nos últimos dias, Ricardo chamou atenção na mídia devido a uma campanha de amigos que busca informações do paradeiro do famoso, que está desaparecido.

Carreira de Ricardo Merini

Ricardo Merini nunca atuou em uma novela na televisão brasileira, mas já fez outros trabalhos como ator. Nos anos 2000, ele trabalhou só como modelo, mas a partir de 2012, depois de se especializar em atuação, ele começou a carreira de ator com a peça Terror e Miséria no Terceiro Reich, que foi dirigida por Nando Nitsch.

Pouco depois, em 2014, ele passou a trabalhar em frente às câmeras e esteve em dois projetos, a websérie Halls Sensação que Inspira, e no curta-metragem de animação O coração do Príncipe. Neste segundo trabalho, ele emprestou apenas a voz e dublou o personagem Kurt, o príncipe da noite. Na história, Kurt tinha sentimentos por Alexei, o príncipe do dia, e buscava uma forma de conquistar o coração dele.

No ano seguinte, Ricardo Merini ganhou mais dois trabalhos. Ele atuou no curta-metragem Asco, dirigido por Hélio Ranieri, e então Noite na Taverna, inspirado no livro homônimo de Álvares de Azevedo. A história da produção mostra um dia na vida de um autor em paralelo com um de seus personagens mais complexos. Enquanto o autor tem um dia no meio acadêmico, seu personagem acaba se envolvendo em uma série de crimes.

Noite na Taverna foi o último trabalho como ator de Ricardo Merini. Nos últimos tempos, o famoso mostrou nas redes alguns de seus trabalhos como modelo. Há alguns meses, ele fez parte de uma campanha da marca Dra. Cherie. Além dos posts sobre trabalho, o famoso também conta com publicações sobre a vida pessoal no Instagram.

O que aconteceu com Ricardo Merini?

O ator Ricardo Merini está desaparecido desde a noite do último sábado, 21 de outubro, segundo informou amigos do famoso nas redes sociais. Foi criado uma campanha online para anunciar o desaparecimento do artista e pedir ajuda por informações sobre o paradeiro dele.

Uma das envolvidas na campanha, a amiga Fernanda Hoffmann, publicou no Instagram que o rapaz foi visto pela última vez no Bairro Bela Vista, em São Paulo. Fernanda deixou seu contato para receber informações relevantes sobre o caso, no telefone 11 98761-8949, e também informou o número da mãe de Ricardo Merini, Roseli Wollert, no número 47 9609-6463.

Em um story recente na rede social, publicada nesta quinta-feira, 26, Fernanda pediu ao público que só entre em contato quem tem alguma informação sobre o paradeiro de Ricardo, para não atrapalhar o canal de comunicação dos amigos e familiares. Segundo ela, a polícia está cuidando do caso, e além disso, eles já contam com a ajuda de um grupo de resgate de rua. "Estamos fazendo o nosso melhor e compreendemos a ansiedade de todos para ajudar", escreveu.

Desaparecido há quase uma semana, a última publicação de Ricardo Merini nas redes sociais foi há mais de 20 dias. Em 6 de outubro, ele publicou algumas fotos no feed do Instagram e escreveu "Merini is back bitches" (Merini está de volta). Antes disso, ele fez publicações sobre o novo visual do cabelo.

O Globo teve acesso as imagens da câmera de fora da casa em que o rapaz mora em São Paulo. No vídeo, é mostrado que Ricardo Merini saiu de casa a pé pouco depois das 23h30. Segundo a família falou ao jornal, não há registros que ele tenha pedido um carro de aplicativo e estava a caminho da casa de um amigo, que mora 20 minutos de distância da residência dele.

