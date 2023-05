Genialidade em Palavras: 15 frases de Rita Lee

A cantora Rita Lee marcou a música brasileira e reúne uma série de sucessos, mas além das canções, as frases da roqueira também são aclamadas pelo toque de acidez e bom humor. Neste dia em que o Brasil lamenta o falecimento da artista, veja as principais citações dela.

Melhores frases de Rita Lee

1 - Se há uma coisa da qual não tenho a menor saudade dos tempos da minha juventude é a menstruação. Mulher SempreLivre.

2 - E eu lá sou mulher de fazer back up? Perdi tudo, foda-se eu.

3 - Gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu.

4 - Vou dar unfollow em mim. Estou muito chata. Só falo besteira e cansei de ver minha cara no espelho.

5- Você nem imagina a imensidão de quanto eu estou pouco me fudendo para o que dizem. A vida é curta ,e eu grossa.

6 - Eu não sou louca, estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso.

7 - Peguem seus otimismos e sumam de perto de mim. Hoje estou em crise.

8 - Você não precisa me entender, basta me amar. Se não me amar basta ,e aceitar. Se não me aceitar dá unfollouw e não se fala mais nisso.

9 - Eu não estou drogada. Eu sou a droga.

10 - Eu gosto de você. Você me lembra quando eu era jovem e estúpida.

11 - Se, por acaso eu morrer do coração, é sinal que amei demais.

12 - O meu corpo é um barco que eu comando e que ninguém mais precisa saber." - Extraída da canção "Lança Perfume", essa frase revela a independência e o empoderamento da artista, reforçando a ideia de que cada pessoa é dona de seu próprio corpo e tem o direito de exercer controle sobre si mesmo.

13 - "Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte." - Presente em "Amor e Sexo", Rita Lee desafia as definições tradicionais de amor e sexo, desmitificando tabus e revelando sua visão desinibida e libertadora sobre as relações afetivas e sexuais.

14 - "Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também." - Com essa frase da música "Desculpe o Auê", Rita Lee expressa sua liberdade e despreocupação com convenções sociais que buscam definir propriedade e permanecer em relacionamentos, defendendo a ideia de que todos podem ser livres para amar.

15 - "Mania de você, atravessa o rio a nado e você nem aí." - Extraída de "Mania de Você", essa frase traduz a complexidade das relações amorosas e persistiu diante das dificuldades, revelando o poder de resistência e entrega de Rita Lee às suas emoções.

