Rita Ora pede desculpas por violar restrições da covid-19 novamente

Rita Ora pede desculpas por uma segunda violação das restrições da covid-19 do Reino Unido. Ela não conseguiu se isolar após uma viagem ao Egito.

A artista voou para o Egito para uma apresentação privada em 21 de novembro. Contudo, ao retornar no dia seguinte, ela deveria cumprir um isolamento por duas semanas.

Em vez disso, ela deu uma festa de aniversário em Londres, o que violou as regras de bloqueio.

A estrela pediu desculpas pela festa na semana passada e se ofereceu para pagar uma multa.

Mas, os detalhes de sua viagem ao Egito apareceram posteriormente no Mail On Sunday .

De acordo com o jornal, a cantora se apresentou em um show exclusivo no W Hotel, no Cairo, por uma soma de seis dígitos.

Uma fonte não verificada também disse ao Mail que o presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi estava entre os presentes.

Em resposta, Ora disse que “merecia críticas” por suas ações e que doaria sua taxa do show para a caridade.

Rita Ora pede desculpas novamente

Em um comunicado, ela disse: “Recentemente voei para o Egito para me apresentar em um evento corporativo para uma empresa privada, onde meu grupo de viagem seguiu o protocolo e apresentou testes de covid negativos na entrada, conforme exigido pelas autoridades egípcias”.

“Ao retornar à Grã-Bretanha, deveria ter seguido o conselho do governo e me isolado pelo período exigido. Como você sabe, não segui o conselho do governo e por isso me desculpei no início desta semana. Peço desculpas novamente, sem reservas”.

Além disso, ela acrescentou que espera “um dia compensar o público que tanto me apoiou ao longo dos anos e, em particular, compensar os heróis do NHS”.

Enquanto isso, Kensington e o Conselho de Chelsea negaram que Ora pagou uma multa de 10.000 libras pela festa que deu no restaurante Casa Cruz de Notting Hill.

Até 30 pessoas estiveram no evento, de acordo com relatos, embora a própria estrela pop o tenha descrito como uma “pequena reunião”.

Alguns meios de comunicação afirmam que ela entregou uma quantia de cinco dígitos. Mas na sexta-feira (4) um porta-voz do conselho disse que essa multa não foi paga.