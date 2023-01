Roberto Dinamite e família: quem são os filhos e esposa do ídolo do Vasco

Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, em 8 de janeiro de 2023, após pouco mais de um ano lutando contra um câncer de intestino. Com uma carreira repleta de gols e com uma legião de admiradores, a quem chamava de família. Mas quem são os filhos e a esposa do eterno craque?

Quem são os filhos e esposa do Roberto Dinamite?

Roberto Dinamite era casado com Liliane Martins, seu segundo casamento. Na década 7o, o jogador se casou com Jurema, que morreu em 1984 por complicações durante hemodiálise. A mulher era também a empresária do jogador, e a despedida foi um baque na vida do atleta.

O ex-jogador teve quatro filhos: Tatiana e Luciana; do casamento de 12 anos com Jurema, e criou ainda Alexandre após a morte da mãe, além de Roberta e Rodrigo, do relacionamento com Liliane.