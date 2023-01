Roberto Dinamite morre aos 68 anos

Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, morreu na manhã deste domingo, 08 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pela família do ídolo do Vasco, que lutava contra um câncer. Ainda não há informação do velório e sepultamento.

Roberto Dinamite morreu do que?

Roberto Dinamite vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. O maior ídolo da história do Vasco vinha por sessões de quimioterapia e mostrava aos fãs seu estado de saúde nas redes sociais.

Estamos todos na torcida por você na sua caminhada e recuperação, Bob. É triste saber que você, o maior de todos, enfrenta uma batalha dura como o câncer, mas temos plena convicção que você vai vencer. Queremos festejar em São Januário, seu eterna casa. Forças, Dinamite! 💢❤️🧨 pic.twitter.com/GhFBhOIwgX — NewsColina (@newscolina) November 2, 2022

De acordo com o Inca, a doença de Roberto Dinamite é considerada o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. De acordo com o instituto, este é um tumor maligno que se desenvolve no intestino grosso, também chamado de cólon e reto. Ele quase sempre se desenvolve a partir de pólipos, lesões benignas que crescem na parede do intestino.

Número de gols

A partida do jogador não apaga os números que deixou na história do futebol. Roberto Dinamite é considerado o maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols. O maior ídolo do Vasco fez 708 gols em 1.110 jogos vestindo a camisa do Gigante da Colina. O ex-atacante disputou a Copa do Mundo em 1978 e 1982.

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols).

Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)

2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro (1974, 1984).

Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca (279 gols).

1 vez campeão brasileiro (1974).

5 vezes campeão Carioca (1977, 1982, 1987, 1988, 1992).

3 vezes artilheiro do Carioca (1978, 1981, 1985).

Origem do apelido de Roberto Dinamite

Em entrevista ao UOL Esporte, em 2019, o eterno ídolo do Vasco contou que a origem do apelido foi em 25 de novembro de 1971, aos 17 anos. “Eu fiz a minha estreia no Maracanã num jogo entre Vasco e Internacional, no time principal, e aí surgiu o apelido Dinamite. Na época, o técnico interino me levou para a partida no Maracanã e eu entrei no segundo tempo. Entrei no jogo, peguei uma bola na intermediária, fui levando, levando, dei um corte no zagueiro e bati, um chute forte, de fora da área”, começou Roberto, na entrevista ao portal.

“Naquela época, a rede tinha um ferrinho, não era esticada como é hoje. Quando a bola entrou, ela levou a rede, carregou. E um fotógrafo tirou a foto e mostrou. O Jornal dos Sports deu, à época, ‘o garoto dinamite explode o Maracanã’. Desse título, surgiu o Roberto Dinamite”, detalhou.