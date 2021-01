Saiba quem é a atriz apontada como namorada de Harry Styles

O cantor Harry Styles, de 26 anos, foi flagrado andando de mãos dadas com a atriz e diretora Olivia Wilde, de 36 anos. O flagra aconteceu no último final de semana, durante o casamento de Jeffrey Azoff, o agente do ex-One Direction. A cerimônia aconteceu em Montecito, nos Estados Unidos, e apenas 16 pessoas foram convidadas, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Harry Styles e Olivia Wilde

O ex-One Direction foi apontado como novo namorado da atriz e diretora Olivia Wilde. Segundo a imprensa internacional, eles estão vivendo um romance. O que quer dizer, que já temos o primeiro casalzão de 2021. Uma fonte da revista People, os dois não esconderam sua afeição durante a celebração do casamento e afirmam que os dois estão oficialmente namorando “há algumas semanas”.

Olivia Wilde e Harry Styles, o casalzão do ano.

Harry Styles e Olivia Wilde se conheceram no set de filmagens de de “Don’t Worry Darling”, novo filme dirigido por Wilde. Styles está no elenco ao lado de Florence Pugh e Chris Pine, e a trama mostra uma dona de casa dos anos 1950 descobrindo um segredo sombrio sobre seu marido.

Quem é Olivia Wilde?

Olivia Wilde, de 36 anos de idade, já foi casada com o ator Jason Sudeikis (“Quero Matar Meu Chefe”) entre os anos de 2011 e 2020. Os dois, que anunciaram o divóricio em novembro, são pais de Otis, de 6 anos, e Daisy, de 4. Como atriz, ela começou atuando no início da década de 2000, e desde então tem aparecido em vários filmes e séries, incluindo ‘The O.C.‘ e ‘The Black Donnellys’. Ela interpretava a Dra. Remy “Treze” Hadley, na série ‘House, M.D‘, tendo saído no 3.º episódio, da 8.ª temporada da série.

A sua estreia no cinema foi em 2004, no filme ‘The Girl Next Door’. Logo em seguida, ela atuou em ‘Conversations With Other Women’ e ‘Alpha Dog’, no papel de Angela Holden. Teve também o filme Turistas e The Death and Life of Bobby Z. Mas, foi na série ‘The O.C’, que Olivia Wilde ficou conhecida, ao interpretar o papel da bissexual Alex Kelly.

Harry Styles e vida pessoal

Apesar de estar solteiro a algum tempo, o ex-integrante da banda One Direction já namorou muitas famosas, dentre elas, modelo, cantora, apresentadora e mais. Seu último relacionamento assumido com a mídia foi em 2018, com a modelo Camille Rowe. Ele também já namorou a apresentadora Caroline Flack e a cantora Taylor Swift.

Repercussão na web

Na rede social do Twitter, muitos internautas repercutiram o clique do possível novo casal formado no início do ano de 2021. Muitos deles curtiram a novidade e torcem pela felicidade dos dois.

olivia wilde e harry styles esse foi o motivo do meu colapso doutor — lucas paiva (@paiva) January 4, 2021

se é casal mesmo, não sei, mas sobre Harry Styles e Olivia Wilde: pic.twitter.com/Y4LspRzEYK — gabi orsini (@gabiiorsini) January 4, 2021

Deus pq não me fez melhor amiga deles? a essa hora eu estaria de mãozinha dada com Olívia Wilde e Harry Styles sabe? 😭😭 pic.twitter.com/oGSEfNC9tF — 𝓪𝓷𝓰𝓮𝓵 🌻 (@beauchamptommo_) January 4, 2021

quando eu entrei no site e li “harry styles e olivia wilde estão namorando” pic.twitter.com/lc39eq6yDw — aryana (@finelineteamo) January 4, 2021

