Saiba quem são as musas do Carnaval 2023 de SP

As escolas de Samba de São Paulo do grupo especial se apresentam esta semana de fevereiro. Sete escolas entraram na avenida na sexta-feira (17) e as outras sete se apresentam neste sábado (18). Entre atrizes, influencers e dançarinas, conheça as musas do carnaval 2023 que representam nos desfiles deste ano.

Francine Carvalho é uma das musas do Carnaval 2023 - Gaviões da Fiel

Francine Carvalho já é musa da Gaviões da Fiel há 9 anos e também é rainha da X-9 de Santos. Na vida pessoal, ela é dona de uma empresa especializada em óleo automotivo em São Paulo.

Francine tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e contou ao G1, em fevereiro, que pediu que seu figurino fosse mais do "ousado" e "pelado" em 2023 para que tivesse mais leveza na pista. "Fantasia mais comportada normalmente pesa mais", comentou.

Ana Paula Minerato é mais uma das musas do carnaval 2023 da Gaviões da Fiel

A modelo Ana Paula Minerato tem 30 anos de idade e também é uma das musas do Carnaval 2023 pela Gaviões da Fiel. Influenciadora digital, ela tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram e mais de 38 mil inscritos em seu canal no YouTube, intitulado "Eu na Vida".

Ana Paula Minerato também é conhecida por ter participado de A Fazenda, ela foi a vice-campeã da edição de 2015, a oitava temporada do reality show rural. Ela também deu às caras em programas como Caldeirão do Huck, Pânico na TV, Super pop, entre outros.

Cida Alves - Acadêmicos do Tatuapé

Cida Alves é musa da Acadêmicos do Tatuapé. Ela tem 410 mil seguidores no Instagram, é influencer, modelo e atriz. Ao Gshow, agora em fevereiro, ela contou que gastou cerca de R$ 30 mil para se preparar para desfilar como musa em 2023 com a escola de samba.

Ela fez alguns procedimentos estéticos como rinomodelação, bigode chinês, rinoplastia, preenchimento labial, botox, e disse que precisou vender o carro para pagar o cartão de crédito.

Vivian Cristinelle - Unidos de Vila Maria

Vivian Cristinelle é uma das musas do carnaval 2023 e desfila com a escola de samba Unidos de Vila Maria. Ela é atleta de fisiculturismo e já dançou com a banda Cheiro de Amor. Vivian tem mais de 440 mil fãs no Instagram, mais de 222 mil no Tiktok e vive um relacionamento com Vinicius Galvão. Ao G1, ela contou que gastou entre R$ 9 mil e R$ 10 mil em sua fantasia.

Thais Bianca - Rosas de Ouro | musas do Carnaval 2023

A empresária Thaís Bianca completa nove anos como musa da escola Rosas de Ouro neste carnaval. Em 2023, ela usou uma fantasia feita em vidro e representou Iemanjá, a rainha do mar, no samba-enredo "Kindala! Que O Amanhã Não Seja Só Um Novo Nome".

Ela tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e também é consultora de imagem. Como esquenta para o carnaval 2023, Thais foi capa da revista Contei Magazine.

Qual a ordem dos desfiles do Carnaval 2023 em SP

Os desfiles de São Paulo começaram na sexta-feira (17) com sete escolas do grupo especial. No sábado (18), as outras sete também fazem suas apresentações. Os desfiles se encerram no domingo, quando o grupo de acesso I entra em cena.

