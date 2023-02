Qual a escola de samba com mais títulos de São Paulo?

Nos dias 17 e 18 de fevereiro, o Carnaval de São Paulo realiza a 65ª edição dos desfiles. Ao longo anos, a escola de samba Vai-Vai se tornou a maior campeã da folia paulista mas apesar da coleção de títulos, foi rebaixada ao Grupo de Acesso em 2022. A Nenê de Vila Matilde e Mocidade Alegre completam o ranking.

A Vai-Vai é a escola de samba com o maior número de títulos de São Paulo. São 15 vitórias conquistadas pela agremiação sediada no bairro do Bixiga, na capital paulista.

A primeira vez que a Vai-Vai venceu o Carnaval foi em 1978. Voltou a ser campeã em 1981 e 1982 e conquistou mais três títulos consecutivos entre 1986 e 1988. Em 2000, dividiu o primeiro lugar com a X-9 Paulistana, assim como em 2001, quando compartilhou o pódio com a Nenê de Vila Matilde. A última conquista da agremiação foi em 2015.

Apesar do acúmulo de vitórias, a Vai-Vai foi rebaixada nos desfiles de 2022 ao ficar em último lugar, somando apenas 269,1 pontos, e neste ano desfilará pelo Grupo de Acesso I - a campeã do Carnaval do último ano foi a Mancha Verde.

A agremiação desfilará com a missão de voltar ao Grupo Especial. O enredo deste ano é "Eu também sou imortal", que fala sobre a busca pela imortalidade pela ciência, religião, nos mistérios da vida e da morte. A Vai-Vai é a quarta escola a entrar no Sambódromo do Anhembi em 19 de fevereiro, domingo.

Escolas de samba mais vitoriosas de São Paulo

1º lugar - Vai-Vai: 15 títulos

2º lugar - Nenê de Vila Matilde: 11 títulos

3º lugar - Mocidade Alegre: 10 títulos

4º lugar - Camisa Verde e Branco: 9 títulos

5º lugar - Rosas de Ouro: 7 títulos

6º lugar - Gaviões da Fiel: 4 títulos

7º lugar - Unidos do Peruche e Império de Casa Verde: 3 títulos

8º lugar - X-9 Paulistana, Acadêmicos do Tatuapé e Mancha Verde: 2 títulos

9º lugar - Águia de Ouro: 1 título

Como assistir o desfile da Vai-Vai?

O desfile da escola de samba Vai-Vai será transmitido pelo canal do YouTube da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Todos os desfiles das agremiações do Grupo de Acesso I e II serão exibidos pela web. A Rede Globo transmite apenas os desfiles do Grupo Especial, ao vivo, nos dias 17 de 18 de fevereiro.

Domingo, 19 de fevereiro de 2023

21h00 – Nenê de Vila Matilde

22h00 – X-9 Paulistana

23h00 – Camisa Verde e Branco

00h00 – Vai-Vai

01h00 – Morro da Casa Verde

02h00 – Colorado do Brás

03h00 – Pérola Negra

04h00 – Mocidade Unida da Mooca

Desfile de carnaval 2023 SP: ordem das escolas de samba e horários