Enquete carnaval 2023: qual é a melhor escola de samba de SP?

Apresentações em São Paulo começam no dia 17 com o grupo especial e vão até domingo (19).

O carnaval 2023 chegou com tudo e os desfiles em São Paulo começam nesta sexta-feira , 17 de fevereiro, com sete escolas do grupo especial. Queremos saber quem entre elas é a melhor escola de samba? Vote na enquete do DCI e opine nos comentários!

Qual a melhor escola de samba de SP 2023?

O primeiro dia de desfile conta com a Independente Tricolor dando início as apresentações a partir das 23h15. O samba-enredo escolhido pela escola de samba foi "Samba No Pé, Lança na Mão, Isso É Uma Invasão", que teve inspiração na história da Guerra de Troia.

Em seguida, a partir da 00h20, a Acadêmicos do Tatuapé traz o tema "Do Caminho do Ouro A Economia Azul. Patrimônio Mundial, Cultura E Biodiversidade. Paraty, Cidade Criativa da Gastronomia". O samba-enredo conta a história da cidade de Paraty.

A Barroca Zona Sul entra às 01h25 com o samba-enredo "Guaicurus", que faz uma homenagem aos povos que habitavam a região centro-oeste do Brasil antes da chegada dos portugueses.

Em seguida, vem a Unidos de Vila Maria, às 02h30, com o tema "Vila Maria, Minha Origem, Minha Essência, Minha História! Fonte de Amor Muito Além do Carnaval", contando a história da própria escola de samba.

A Rosas de Ouro é a quinta a pisa na avenida, a partir das 03h35, trazendo o samba-enredo "Kindala! Que O Amanhã Não Seja Só Um Novo Nome". A temática exaltará a luta do povo negro.

A penúltima escola de samba a entrar no Sambódromo é a Tom Maior, às 04h40, com o enredo "Um Culto Às Mães Pretas Ancestrais". A apresentação homenageará as mulheres pretas.

Por último, vem a Gaviões da Fiel, às 05h45, que traz no carnaval 2023 o enredo "Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!", que traz uma mensagem de união entre todas as religiões e fala sobre intolerância.

Escolas do grupo especial de Carnaval de sábado