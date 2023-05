Quem canta a abertura de Terra e Paixão?

A nova novela de Walcyr Carrasco para a faixa das 21h00 da TV Globo escolheu uma canção marcante para abrir os capítulos do folhetim. A abertura de Terra e Paixão traz a canção Sinônimos, música clássica do sertanejo que já integrou a trilha de várias outras obras das telinhas. A novidade nesta versão é que a dupla Chitãozinho & Xororó não canta sozinha.

Quem canta Sinônimos na abertura de Terra e Paixão?

Na abertura de Terra e Paixão, os veteranos Chitãozinho, 69 anos, e Xororó, 65 anos, cantam ao lado de Ana Castela, que estourou no mundo da música em 2022. A jovem de 19 anos ficou conhecida depois do hit Pipoco, parceria com a cantora Melody e o DJ Chris no Beat.

Sinônimos é uma das músicas mais famosas da dupla e foi lançada em 2004. Com composição de Paulo Sérgio, Cláudio Noam e César Augusto, a canção foi gravada originalmente por Chitãozinho & Xororó com Zé Ramalho para o álbum Aqui o Sistema é Bruto.

Mais tarde, Zé Ramalho também lançou sua versão solo da música e Sinônimos ficou bastante famosa em sua voz. Há até certa confusão sobre o assunto e muita gente acredita que a música é de Zé Ramalho, por sua versão ser uma das famosas da canção. No entanto, este é um equívoco. A rádio Itatiaia, uma das principais do país e a maior do estado de Minas, apontou em um especial sobre Ramalho em 2021 que isso se deve a força da interpretação solo do cantor.

E Terra e Paixão não é a primeira novela que usa a faixa em sua trilha sonora. Em 2004, ano de lançamento da canção, a novela Escrava Isaura, da Record, trazia a música na versão de Chitãozinho & Xororó com Zé Ramalho, principalmente nas cenas de romance entre Isaura (Bianca Rinaldi) e Alvaro (Theo Becker).

Uma década mais tarde, em Além do Tempo (2015), a canção apareceu novamente, mas desta vez apenas na voz de Zé Ramalho. Já alguns anos mais tarde, na novela Orgulho e Paixão (2018), a faixa foi regravada e trazia a voz de Scarcéus e Paula Fernandes. Após estas aparições, Sinônimos está de volta aos folhetins em 2023, agora como a abertura de Terra e Paixão.

Letra da canção Sinônimos, da abertura da novela Terra e Paixão

Quanto tempo o coração leva pra saber

Que o sinônimo de amar é sofrer?

No aroma de amores pode haver espinhos

É como ter mulheres e milhões e ser sozinho

Na solidão de casa descansar

O sentido da vida encontrar

Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões

E quando perde a razão

Não sabe quem vai machucar

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério

Que tem a fé

E quantos segredos traz

O coração de uma mulher?

Como é triste a tristeza

Mendigando um sorriso

Um cego procurando a luz

Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida

Tem sorte

Quem na fraqueza sabe

Ser bem mais forte

Ninguém sabe dizer onde a

Felicidade está O amor é feito de paixões

E quando perde a razão

Não sabe quem vai machucar

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões

E quando perde a razão

Não sabe quem vai machucar

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério

Que tem a fé

E quantos segredos traz

O coração de uma mulher?

Como é triste a tristeza

Mendigando um sorriso

Um cego procurando a luz

Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões

E quando perde a razão

Não sabe quem vai machucar

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões

E quando perde a razão

Não sabe quem vai machucar

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar

Sinônimo de amor é amar

Sinônimo de amor é amar

Assista a abertura de Terra e Paixão com Sinônimos:

Trilha sonora de Terra e Paixão

Agora que Terra e Paixão já está no ar, você pode acompanhar as faixas da trilha sonora nas plataformas de música. Além de Sinônimos, o folhetim é marcado por Coração Cigano, na voz de Luan Santana e Luísa Sonza, Snap de Rosa Linn, Tem que Sorrir, da dupla Jorge e Mateus, Knockin' On Heaven's Door de Bob Dylan e muito mais!

Trilha sonora de Terra e Paixão

Sinônimos - Chitãozinho & Xororó e Ana Castela

Knockin' On Heaven's Door - Bob Dylan

Snap - Rosa Linn

Coração Cigano - Luan Santana e Luísa Sonza

Te amo Demais - Marília Mendonça

Lost on You - LP

Perdoni Tenete - Pino D'Angiò

Marilyn Monroe - Sevdaliza

Noturno (Coração Alado) - Fagner

Twinkle Twinkle - Margo Price

Apenas um Sorriso - Yasmin Santos

Tem que Sorrir - Jorge e Mateus

LLYLM - Rosalía

Atlantis - Seafret

Maraka'anandê - Djuena Tikuna

A playlist oficial da TV Globo já está disponível no Spotify. Confira:

