Marido da filha do Silvio Santos teve nome ligado a Daniel Vorcaro

Sem aliança, Patrícia Abravanel abre álbum de viagem e se declara à família sem o marido

Sem aliança, Patrícia Abravanel abre álbum de viagem e se declara à família sem o marido

Patrícia Abravanel compartilhou fotos de uma viagem à Itália em outrubro com os filhos e a mãe, Íris Abravanel, em meio aos rumores de crise no casamento com Fábio Faria. O ex-ministro das Comunicações teve o nome relacionado ao caso Daniel Vorcaro após a divulgação de mensagens e registros de encontros ligados ao ex-banqueiro. A ausência da aliança em aparições públicas da apresentadora também alimentou especulações sobre a relação.

No álbum publicado no Instagram, Patrícia mostrou passeios por cidades históricas, experiências gastronômicas e atividades culturais. A apresentadora contou que a programação incluiu caça às trufas, aulas de culinária e momentos de diversão com os filhos. “Por aqui, a aula de história ganha vida, a curiosidade aumenta e a imaginação voa!”, escreveu.

Patrícia Abravanel se declara aos filhos e à mãe

Na legenda, a filha de Silvio Santos afirmou que o mais valioso da viagem foi estar ao lado das pessoas que ama. Mãe de Pedro, Jane e Senor, frutos do casamento com Fábio Faria, ela descreveu a família como sua principal fonte de força.

“Mas o mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força, a maior e melhor responsabilidade que Deus me confiou”, declarou.

Patrícia também homenageou Íris Abravanel, destacando a disposição da mãe para participar das aventuras com os netos. Ao falar diretamente com os filhos, afirmou que passar mais tempo com eles só aumenta sua vontade de permanecer por perto.

“Filhos, quanto mais tempo fico com vocês, mais quero ficar grudada e mais saudade sinto!”, escreveu.

Caso Vorcaro colocou casamento sob os holofotes

Os rumores sobre o relacionamento de Patrícia e Fábio ganharam força após a divulgação de informações sobre a relação do ex-ministro com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Mensagens atribuídas aos dois e registros de eventos ligados ao empresário passaram a repercutir publicamente.

A polêmica também envolveu relatos sobre festas organizadas no círculo de Vorcaro. A repercussão levou a questionamentos sobre o casamento, enquanto Patrícia foi vista sem aliança em aparições públicas. O contexto alimentou especulações sobre uma possível crise conjugal, mas a ausência do acessório, por si só, não comprova uma separação nem confirma rumores de infidelidade.

Até o momento, Patrícia Abravanel não explicou publicamente a ausência da aliança na publicação da viagem. As fotos mostram a apresentadora acompanhada dos filhos e da mãe, sem esclarecer se Fábio Faria participou de alguma etapa do roteiro.