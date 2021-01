Separação de Marina Ruy Barbosa e Negrão: relembre o relacionamento

Chegou ao fim o casamento de Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, e Alexandre Negrão, de 35. A assessoria de imprensa da atriz confirmou por meio de um comunicado. O trabalho e a distância foram apontados como fatores para a decisão. Eles estavam juntos desde 2016 e se casaram em outubro do ano seguinte.

Como começou a relação de Marina e Alexandre?

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se conheceram em Fernando de Noronha, no Réveillon de 2016. Em julho do mesmo ano, houve o pedido de casamento na Tailândia, onde eles receberam uma benção budista. Em 2017, o casamento foi dividido em três eventos: civil, religioso e festa com amigos. Confira:

Em julho de 2016, Marina Ruy Barbosa exibiu vestido de renda com transparência para a benção budista na Tailândia. “A benção é um momento de entrar em contato e compartilhar o que é bom, especialmente em um sentido divino. Cada um tenta fazer contato com a força de bondade em si para dividir esta energia e amor sempre”, escreveu a atriz no Instagram.

O noivado aconteceu em setembro de 2017. Na ocasião, a atriz estava com vestido curto e com transparência no colo e nas mangas, uma criação dela junto com a estilista Patricia Bonaldi.

O próximo passo foi a cerimônia religiosa na capela da fazenda da família do noivo, em Goiás. “Quatro godês de tule point d’sprit de algodão com bicos de renda inglesa formando um “V” em cada costura. Por último um tubo justo de renda soutachada italiana com forro nude”, detalhou o estilista Sandro Barros sobre o vestido.

O casamento em Campinas, interior de São Paulo, com festa para os amigos, aconteceu em outubro de 2017. Marina Ruy Barbosa estava com longo assinado pela grife italiana Dolce & Gabbana. A prova do look foi feita em Milão, na Itália, ao lado de Domenico Dolce.

Como foi o anúncio do fim do casamento da Marina Ruy Barbosa?

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados”, disse a assessoria de imprensa.

“O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto. Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos”, informou a nota.