Sergio Guizé lança carreira musical solo e agradece Bianca Bin

Sergio Guizé, conhecido por ser trabalho como ator nas novelas da Globo, decidiu se lançar como cantor solo. Apresentou o primeiro single, “Mochileiro”, no início deste mês. Em entrevista à imprensa, falou sobre o novo projeto e agradeceu o apoio da esposa, Bianca Bin: “super inspiração”.

Como é o projeto de Sergio Guizé?

No dia 4, lançou a música “Mochileiro”, iniciando a nova jornada artística, com o trabalho chamado “À Deriva”. “Musicalizar poemas e canções tem sido uma experiência incrível”, escreveu em seu Instagram. Trata-se do primeiro single da carreira musical solo.

“Eu não me sinto nada técnico nem profissional. É muito do coração, de dentro para fora. As ideias saem por tudo quanto é lugar, e eu tento transformar o que estamos vivendo hoje: a dor, em poesia. Transformar tudo isso em algo palpável artisticamente”, disse em conversa com a imprensa, com trechos divulgados pelo F5.

Com a pandemia, Sergio Guizé não conseguiu se encontrar com os integrantes da banda Tio Che, da qual faz parte há cerca de 20 anos. “Vamos esperar isso tudo passar. Os outros integrantes também estão vivendo outras coisas e acredito que isso será bem interessante. Porque, além deles serem talentosos, são grandes homens e estão sempre pensando em algo para oferecer para os outros.”

Então, decidiu prosseguir sozinho no momento. “Há músicas que não cabem no Tio Che. Estou colocando para fora como tudo que eu faço. Tinha que mostrar de um jeito ou de outro, é um movimento artístico. Se não tivesse aparecido em forma de música, talvez tivesse virado quadros”, comentou.

O que ele falou sobre Bianca Bin?

Na entrevista, Sergio Guizé comentou a importância da esposa, Bianca Bin, nesta nova etapa de sua vida. Aliás, ela foi parceira na composição de uma das faixas. “[Ela é uma] super inspiração.”

“Ela é talvez a grande responsável, foi quem me deu o empurrão [para o projeto]”, disse. “É a minha grande companheira, estamos ligado 24 horas por dia. Eu pergunto tudo para ela, palavra por palavra, letra por letra, composição por composição.”

“Seria muito mentiroso se eu dissesse que não houve nenhuma influência dela”, afirma. “Não teria como eu fazer diferente, escrever outras coisas, se não fosse o momento que eu estou vivendo, um momento que eu estou vivendo ao lado dela.”

O casal deixou a área urbana e agora vive em Indaiatuba, no interior de São Paulo. “Estou muito feliz vivendo aqui com a Bianca, com os cachorros e escrevendo muito, lendo muito… Eu penso que eu pude focar no trabalho. Esse disco só foi possível por eu estar aqui, por ter um porto seguro.”

Assista ao clipe de “Mochileiro”