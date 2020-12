Silvio Santos comemora 90 anos, mas impede festa no SBT

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, completa hoje (12) 90 anos de idade. Contudo, como está em isolamento social, não haverá festas ou comemorações grande para ele. Desde que estreou na TV, em 1963, Silvio nunca ficou tanto tempo longe do público. Inclusive, o comunicador proibiu que sua emissora de televisão fizesse qualquer homenagem a ele pelo aniversário. Sílvio não permitiu nem uma vinheta em sua homenagem.

A Record, que não responde ao Silvio, decidiu fazer uma edição especial do Domingo Espetacular homenageando o apresentador.

Quarentena em casa

Como faz parte do grupo de risco, Silvio Santos, agora com 90 anos, segue as recomendações dos órgãos de saúde à risca e permanece de quarentena em sua mansão no Morumbi, na zona sul de São Paulo, desde março, junto com sua esposa Iris Abravanel. É de lá que o apresentador dá ordens e faz seus comandos em relação ao SBT.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quando os casos começaram a diminuir na cidade de São Paulo, Silvio cogitou retomar as gravações, mas acabou mudando de ideia e permaneceu em casa.

Homenagem da record a Silvio Santos

Quem vai comandar a homenagem a Silvio é Roberto Cabrini, ex-SBT e atual repórter da Record.

Como ambos tinham uma relação próxima e amigável, Cabrini conseguiu acesso à imagens exclusivas do SBT para fazer a reportagem.

“É um resgate único dos 90 anos da maior lenda de televisão brasileira”, disse Roberto em um comunicado enviado pela assessoria da Record para a IstoÉ. A reportagem mostrará “como funciona a mente do empresário que se transforma, em segundos, no comunicador que encanta milhões de telespectadores; e quais as suas técnicas para comandar auditórios lotados.”.

Homenagem de famosos

Ainda que o apresentador não esteja em ritmo de festa neste ano, amigos, artistas e fãs resolveram fazer homenagens por meio das redes sociais para demonstrar carinho por Silvio Santos. Confira algumas.

Ei, @SBTonline, tem gente prestes a completar 90 anos, né? 🎂 Nós preparamos uma homenagem para o seu patrão: "Silvio Santos: 90 anos vividos do jeito dele" ❤️ https://t.co/vJ3kSk2rV8 pic.twitter.com/zf2wAW5XLS — Portal R7.com (@portalR7) December 10, 2020

Roqueeeeeeeee mandou sua mensagem para os 90 anos de Silvio Santos! Assista!

O NaTelinha preparou uma série de homenagens e entrevistas com um canal dedicado ao apresentador, acesse o @sitenatelinha

e confira! #SilvioSantosDay #SilvioSantos90Anos pic.twitter.com/t9qzS8ciAs — Portal NaTelinha (@sitenatelinha) December 12, 2020