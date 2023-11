Sophia Abrahão está grávida de verdade?

Atriz participa de campanha publicitária ao lado do namorado

A atriz Sophia Abrahão, 32, e o ator Sérgio Malheiros, 30, surpreenderam os espectadores ao aparecerem em um comercial anunciando a chegada do primeiro filho. Muitos internautas ficaram confusos se a artista está mesmo grávida ou se é apenas uma história criada para a campanha publicitária.

Gravidez de Sophia Abrahão não é verdadeira

Sophia Abrahão não está grávida de verdade. A cena exibida durante o intervalo de "Terra e Paixão" é parte da novela "Caminhos do Amanhã", na qual a atriz é a protagonista do ao lado do namorado. O projeto é de autoria da empresa petrolífera Shell Brasil, que busca conscientizar sobre o futuro da energia.

Na peça publicitária, Sophia e Sérgio interpretam Laura e Bruno, um casal que está à espera do primeiro filho. Dentre todas as preocupações de pais de primeira viagem, os dois se questionam sobre que futuro querem deixar para a criança e falam sobre a redução do consumo de luz, duração dos banhos, reduzir o uso de sacolas plásticas, entre outras medidas sustentáveis.

A novela é dividida em breves capítulos que serão exibidos nos intervalos do folhetim das nove. O primeiro foi ao ar na segunda-feira, 6, e os demais devem ir ao ar junto aos demais comerciais nos próximos dias. "É uma novela da Shell Brasil que traz Laura e Bruno (nós dois) como um jovem casal que se depara com uma grande notícia: a chegada de seu primeiro filho", escreveu Sophia em sua página no Instagram.

Logo após a exibição do comercial, muitos internautas começaram a questionar se Sophia Abrahão de fato estava grávida. "Pensando aqui se a Sophia Abrahão está grávida mesmo ou só era atuação pro comercial", questionou um tuiteiro. "A Sophia Abrahão tá grávida mesmo gente? E revelou num comercial no horário nobre? kkkk não é possível, Léo Dias chora!", publicou outra. "Fui até procurar se a Sophia Abrahão estava grávida mesmo", escreveu mais um usuário do X.

Seguidores de Sophia no Instagram também deixaram comentários confusos na publicação. "Pensei até que era um anúncio real", escreveu uma fã. "Eu vim correndo pra vê se ela tá grávida mesmo", confessou outra. "Acabei de ver no comercial da novela e pensei que fosse de verdade kkkk", publicou mais uma internauta.

Relacionado: Mãe de Gêmeos: quem são os filhos da Mariah Carey?

Sophia e Sérgio Malheiros são casados?

Apesar de sempre compartilharem momentos juntos nas redes sociais, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros deixam os internautas em dúvida se já se casaram oficialmente ou não. Em outubro, a atriz compartilhou uma foto mostrando alianças douradas na mão esquerda, o que indica casamento, com a hashtag "publi".

Parte dos seguidores acredita que Sophia compartilhou a imagem para mostrar que de fato está casada com o namorado, com quem mantém um relacionamento desde 2014. No entanto, os famosos não falaram mais sobre o assunto.

Em dezembro de 2022, Sérgio contou em entrevista ao programa "Sexta Black", do GNT, que já foi chamado de "palmiteiro" por namorar Sophia. Para quem não sabe, o termo é usado para se referir a homens ou mulheres que mantém relacionamentos inter-raciais. O ator disse que obviamente não vai se separar da atriz por conta disso, mas é algo para se refletir sobre e é um assunto para ser conversado com seus futuros filhos.

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros se conheceram nos bastidores da novela "Alto Astral", da Globo, há oito anos. No ano passado, a atriz esteve no seriado "Amores que Enganam", do Lifetime Channel, enquanto o ator trabalha em dois projetos para o cinema.

Relacionado: Djavan tem 5 filhos: conheça a família do cantor