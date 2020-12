Tatá Werneck detona festa de Carlinhos Maia em meio à pandemia

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O humorista Carlinhos Maia promoveu o ‘Natal da Vila’, evento que reuniu centenas de pessoas, dentre elas, vários influencers famosos. Mas a festa recebeu inúmeras críticas por acontecer durante a pandemia. Dentre as críticas, Tatá Werneck deu sua opinião nas redes sociais.

Tatá Werneck critica Carlinhos Maia após festa na quarentena

Tatá Werneck não se calou quando a então amiga, Gabriela, deu uma festa com seis pessoas, logo no início da pandemia. Na ocasião, a influencer foi “cancelada” e perdeu inúmeros patrocínios.

“Essa sensação de ufa, já me livrei, não pode te deixar tomar atitudes irresponsáveis. Você é saudável demais, por isso foi fácil pra você. Tem jovem saudável morrendo. Abro mão de você gostar de mim pra você entender que neste momento não é permitido incentivar a aglomeração”, disse Tatá na ocasião.

No entanto, agora o quadro parece ter mudado, e mesmo com a pandemia ainda rolando, Carlinhos Maia recebeu apoio de patrocinadores para sua festa neste sábado (19).

Indignada, Tatá resolveu dar sua opinião e ‘detonou’ a atitude de Carlinhos Maia, que já esteve em seu programa ‘Lady Night’. “Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é momento para festas! Lição não aprendida , é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?”, perguntou a esposa de Rafael Vitti.

Carlinhos Maia polemiza ao confirmar o ‘Natal da Vila’

O ‘Natal da Vila’ acontece todos os anos, no município de Penedo, Alagoas, promovido por Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães. Embora tenha recebido críticas por seguir em frente com a ideia da festa, ele não voltou atrás.

“Não é explicação! É satisfação para o meu público. Muita gente está desde o início da pandemia sem sair de casa. Respeitam. Como estou fazendo um evento, é minha obrigação informar o passo a passo, principalmente da segurança. Eu sei que já estou errado só por fazer. Mas também sei o que está por trás disso. Não é só uma festa. São muitas vidas que precisam trabalhar”, escreveu nas redes sociais.

Carlinhos Maia ainda justificou que a economia do local precisava de um up após o prejuízo causado com a quarentena. “O mundo está na rua! Pelo menos aqui no meu estado não tem um bar vazio, não tem um shopping vazio, não tem um avião vazio… Esse evento é solidário para um povo que precisa trabalhar! Até a noite. Fiz tudo dentro das normas!”, afirmou ele.

Influencer garante segurança do evento

Apesar de os convidados, segundo Carlinhos Maia, terem realizado os exames de PCR antes de entrar na festa, existe a possibilidade do vírus estar em algum convidado, por exemplo, e levar alguns dias para se manifestar, de acordo com a OMS.

Além disso, os protocolos de uso de máscara de proteção e afastamento não foram respeitados, e isso foi visível nos Stories do próprio influencer e seus convidados.

