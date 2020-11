Taylor Swift anuncia filme de Folklore para a Disney+.

A cantora anunciou na manhã de terça-feira (24) que gravou um filme do concerto íntimo intitulado “Folklore: the long pond studio sessions”.

A estreia acontecerá exclusivamente na Disney+ na quarta-feira no dia 25 de novembro.

Taylor criou e gravou “Folklore”, um álbum que transcende vários gêneros musicais com sua narrativa, na primavera ao lado de Jack Antonoff, Aaron Dessner do The National e Justin Vernon de Bon Iver. Eles estavam fisicamente a milhares de quilômetros de distância um do outro devido a pandemia de coronavírus.

Assim, para o filme, Swift executou cada música do álbum em ordem, acompanhada por seus co-produtores Antonoff e Dessner. Bem como contou com a participação de Vernon.

De acordo com a Disney, nesse filme, pela primeira vez, eles revelam o significado e as histórias por trás de todas as 17 faixas.

Segundo Swift, os três músicos filmaram secretamente a performance íntima no estúdio de gravação Long Pond de Dessner em Upstate New York em setembro. Bem como ressaltou que seguiram todos os protocolos de segurança da covid-19.

“Folklore foi um álbum feito completamente isolado. O que significa que Aaron Dessner, Jack Antonoff e eu nunca nos vimos enquanto estávamos colaborando e criando o álbum”, disse Swift em uma mensagem que foi ao ar na terça-feira

“Mas nós nos reunimos no estúdio Long Pond. Assim, pela primeira vez conseguimos criar essa música juntos, tocá-la, conversar sobre. Justin Vernon se juntou a nós e tudo foi gravado pela Disney+”, revelou a cantora.

“Estou tão animada para que você veja”, acrescentou ela.

Swift quebrou vários recordes depois de lançar Folklore. Por exemplo, ela se tornou a única artista na história a ter sete álbuns com pelo menos meio milhão de cópias vendidas em uma única semana.

Além disso, no American Music Awards 2020, Swift quebrou seu próprio recorde e levou para casa três prêmios: Artista do Ano, Vídeo Musical Favorito do Ano e Artista Pop/Rock Feminina Favorita.