Tina Turner: 10 melhores músicas da icônica cantora

Tina Turner, que morreu aos 83 anos, criou muitas gravações clássicas com sua combinação vencedora de R&B, funk, rock e pop, todas executadas com seu distintivo poder vocal bruto.

As canções traçam sua história desde sua infeliz parceria com o primeiro marido, Ike, até seu retorno aos anos 1980, cortesia de um grupo britânico de synth pop.

Aqui está a escolha de seus sucessos mais populares e amados.

Melhores músicas de Tina Turner

10. Tina Turner – The Best (1989)

Este som foi originalmente escrito para Bonnie Tyler, mas foi apenas um pequeno sucesso para a cantora galesa em 1988.

No ano seguinte, Tina adicionou uma força vocal extra e uma nova produção de soft rock – e tornou-se uma de suas canções de assinatura e um dos hinos que definem a década.

A música é muitas vezes erroneamente chamada de Simply The Best, uma linha de seu famoso refrão. Foi apresentado em vários comerciais ao longo dos anos, incluindo um anúncio da Pepsi com a própria Turner. Também foi usado para promover a liga de rugby na Austrália.

9. Tina Turner – GoldenEye (1995)

Bono e The Edge conseguiram o show do tema de Bond quando a banda sueca de pop-reggae Ace of Base saiu – o que confunde um pouco a mente – mas GoldenEye é um bom substituto. Tina se destaca na audácia distinta da música, e a nota aguda gutural que ela atinge no final é fantástica.

A faixa que reinventou a carreira de Tina – levou a um novo contrato de gravação e, portanto, a Private Dancer – transforma o clássico psych-soul dos Temptations em um funk.

Elton John teve o grande sucesso do filme Tommy de Ken Russell – com uma reformulação potente de Pinball Wizard – mas a versão de Tina de Acid Queen oferece a maior transformação da trilha sonora, transformando o original do Who em uma alma supremamente ousada. A versão que você quer é a versão mais compacta e dura de seu álbum solo de mesmo nome.

De todos os covers de rock de Ike e Tina, sua versão solo de Whole Lotta Love é a mais impressionante, precisamente porque vira o original do Led Zeppelin do avesso – do estilo arrogante ao funk atmosférico e carregado de cordas de Isaac Hayes, enquanto os vocais lidam em desejo e dor, em vez de arrogância.

3. Ike and Tina Turner – Proud Mary (1971)

O original de Creedence Clearwater Revival parece estranhamente discreto ao lado da abordagem de Tina.

Uma música nostálgica – para a cidade natal de Tina – e inteiramente do momento para 1973. Sobre um clavinete e trompas extremamente funky, seu som de guitarra gordo e comprimido e sintetizador semelhante a uma sirene sugere uma familiaridade com o glam rock britânico.

1. Tina Turner – What’s Love Got to Do With It (1984)

Os devotos do trabalho de Tina Turner consideram What’s Love Got to Do With It uma obra-prima da composição.