Quem são os filhos da Tina Turner?

Os filhos de Tina Turner são Michael, Ike, Ronnie (1960-2022) e Craig (1958-2018). A cantora, considerada a rainha do rock n’ roll, morreu aos 83 anos nesta quarta-feira, 24, e deixou dois herdeiros, já que os outros dois já faleceram. Conheça a família da americana.

Craig Turner era um dos filhos de Tina Turner

Craig Turner era o filho mais velho de Tina, fruto de seu união com o saxofonista Raymond Hill. O primogênito nasceu em 29 de agosto de 1958, quando a cantora tinha apenas 18 anos.

O primeiro entre os filhos de Tina Turner optou por viver longe da mídia, trabalhando como agente imobiliário durante sua vida.

Craig foi encontrado morto em sua residência em Los Angeles, aos 60 anos, em julho de 2018, após tirar a própria vida. Na ocasião, a cantora publicou uma foto do momento em que espalhava as cinzas do primogênito com uma homenagem. “Meu momento mais triste como mãe. Ele tinha cinquenta e nove anos quando morreu tão tragicamente, mas ele sempre será meu bebê”, escreveu.

Ronnie Turner

Ronnie Turner era o segundo biológico de Tina Turner, fruto de seu casamento com Ike Turner (1931-2007), nascido em 27 de outubro de 1960.

Filho de celebridades, Ronnie seguiu carreira na atuação. Seu papel mais famoso foi no filme What’s Love Got To Do With It, lançado em 1993, ao lado de sua mãe.

Ronnie morreu em dezembro de 2022, aos 62 anos, após lutar três semanas contra um câncer agressivo. Em suas redes sociais, Tina Turner lamentou a partida do filho. “Ronnie, você deixou o mundo cedo demais. Sofrendo, fecho meus olhos e penso em você, meu filho amado”, escreveu na ocasião.

Ike Turner Jr.

Ike Turner Jr, 65, foi adotado por Tina Turner na década de 60. Ele é filho de Ike Turner, ex-marido de Tina, com Lorraine Taylor, mas foi criado pela cantora americana.

Em entrevista ao Daily Mail, em abril de 2018, o músico falou sobre ter sido adotado pela rainha do rock. “Tina me criou desde os dois anos. Ela é a única mãe que eu conheci”, contou. Ele também revelou que estava há anos sem falar com a cantora: “mas eu não converso com minha mãe há muito tempo – provavelmente desde 2000. Não acho que nenhum de meus irmãos conversa com ela há muito tempo também”.

Assim como os pais, Ike Turner Jr segue carreira na música. Até 2017, o artista fazia parte da banda The Love Thang junto com Sweet Randi Love.

Michael Turner é um dos filhos de Tina Turner

Michael Turner, 64, também foi adotado pela cantora depois que ela casou com Ike Turner, pai biológico do herdeiro.

Ao contrário dos irmãos e dos pais, Michael optou por viver longe dos holofotes e há anos não faz aparições públicas. Não há registros ou notícias de como o filho de Tina está atualmente e qual sua ocupação.

Morre Tina Turner

Tina Turner morreu em sua casa na Suíça “após uma longa doença”, conforme informado pela assessoria de imprensa da artista. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou os artistas do futuro. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, escreveu a equipe da famosa em sua página no Instagram.