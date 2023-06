Confira quais são as últimas notícias do Raul Gil. Na imagem da esquerda, apresentador ao lado do filho Raulzinho - Foto: Reprodução/Instagram/@raulgil3/@belentanii/SBT

Últimas notícias do Raul Gil: filho se pronuncia após internação do pai

O apresentador Raul Gil, 85 anos, passou por uma cirurgia em São Paulo na última terça-feira, 20 de maio. O filho mais velho do artista, Raul Gil Jr, também conhecido como Raulzinho, atualizou o estado de saúde do pai e revelou quando o artista volta para a televisão. Veja as últimas notícias

Como está o Raul Gil?

Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma cirurgia de hiperplasia da próstata, que foi realizada com sucesso. A informação é de que o apresentador deve voltar a gravar seu programa no SBT já na próxima semana.

De acordo com Raul Gil Jr., o apresentador está se recuperando bem. “Fico feliz em informar que ele está bem e deve receber alta hoje à tarde. A cirurgia foi um sucesso e estamos otimistas quanto à sua recuperação”, disse o herdeiro.

Essa é a segunda vez no ano que Raul passa por uma internação. Em fevereiro, ele também deu entrada no hospital, mas tranquilizou os fãs – através das redes sociais na época – que estava apenas realizando alguns exames.

No ar com o Programa Raul Gil desde 2010, que vai ao aos sábados, o apresentador continua com seu projeto no canal de Silvio Santos. Porém, devido aos seu vários anos em outras emissoras, ele ganhará no mês de julho uma homenagem especial na Record TV, canal em que trabalhou em 1973 e depois entre 1998 a 2005.

O famoso é casado com Carmen Sanchez Gil desde 1960. Eles são pais de Raulzinho e Nanci Gil.

