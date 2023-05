Qual novela vai substituir Três Vezes Ana no SBT em 2023?

Veja qual novela pode substituir Três Vezes Ana nas telinhas do SBT a partir do segundo semestre do ano - Foto: Reprodução/Divulgação

No ar desde janeiro de 2023, o público já tem curiosidade para descobrir qual novela vai substituir Três Vezes Ana no SBT. A emissora ainda não faz afirmações, mas algumas produções mexicanas já aparecem na lista de cotadas que podem aparecer nas telinhas nos próximos meses.

Qual novela substitui Três Vezes Ana?

O Jornal DCI conversou com SBT nesta manhã de terça-feira, 16 de maio, e ainda não há confirmações sobre qual será a próxima novela da faixa das 18h45. Porém, um título se destacou nas últimas semanas e pode ganhar exibição, a mexicana Um Refúgio Para o Amor, de 2012.

O nome da atração foi apontado em abril pelo Guigo Noveleiros, página sobre folhetins do Guigo TV, empresa que presta serviço de TV por assinatura via internet. Segundo a apuração do site, Um Refúgio para o Amor deve estrar na grade do canal em junho e a emissora já tem realizado a dublagem da obra.

Até o dia 7 de maio, haviam sido dublados 10 capítulos completos dos 165, de acordo com a empresa de TV por assinatura. Ainda segundo as informações, Um Refúgio para o Amor e Três Vezes Ana devem ser exibidas em dobradinha e assim a trama estrelada por Angelique Boyer só será finalizada apenas em meados de julho de 2023.

Outro título que também já foi apontado como possível substituta da novela Três Vezes Ana é Rebelde. A reprise do folhetim jovem está confirmado pelo SBT, mas ainda não tem data de estreia, segundo confirmou a assessoria do canal ao DCI no começo de maio. No entanto, a aposta entre o público por enquanto é que Rebelde entre no lugar de Marisol, na faixa das 13h45, que vem após a reprise do sucesso Chiquititas e antecede o Fofocalizando na programação.

Sobre o que é Um Refúgio Para o Amor?

Se de fato Um Refúgio Para o Amor substituir a novela Três Vezes Ana nas telinhas do SBT, o público acompanhará a história de Luciana Jacinto (Zuria Vega), uma mocinha que sofre poucas e boas na trama. Ela é uma jovem alegre e bonita que precisa fugir do assédio de Aquiles (Humberto Elizondo), após perder o pai e por isso se muda para a Cidade do México.

Ela então aceita um emprego em um bar pouco respeitável para sobreviver. Porém, certo dia, uma situação no bar sai do controle e Luciana precisa ser defendida por um belo estranho. Depois da confusão, ela recebe a ajuda do advogado Claudio Linares (David Ostrosky), que consegue para ela um trabalho como empregada na casa da família Torreslanda.

Ao chegar na casa da família para o novo trabalho, ela conhece o filho do patrão, Rodrigo Torreslanda (Gabriel Soto), e descobre que ele é ninguém mais, ninguém menos que o homem misterioso que a salvou no bar no outro dia. Uma forte conexão surge entre eles, mas o problema é que Rodrigo está comprometido com Gala Villavicencio (Jessica Coch).

Originalmente exibida pelo canal Las Estrellas, do Grupo Televisa, o folhetim mexicano ficou no ar de fevereiro a setembro de 2012, com um total de 165 capítulos.

