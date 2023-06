Unfollow: Neymar e Bruna Biancardi terminaram o namoro?

Neymar e Bruna Biancardi estão em meio a uma polêmica após o jogador de futebol ser exposto por mulheres com quem supostamente teria flertado quando já estava comprometido. O caso ganhou mais detalhes nesta sexta-feira, 30, quando a irmã da influenciadora digital publicou um texto detonando o famoso, que deu unfollow na cunhada.

O que aconteceu com Neymar e Bruna Biancardi?

Mesmo após o jogador admitir que traiu a namorada Bruna Biancardi, em uma postagem feita em seu Instagram no dia 21 de junho, o casal foi junto leilão do Instituto Neymar Jr, no último dia 22, e ao chá revelação da filha que esperam, no dia 25. Até agora, a namorada do atleta não se pronunciou sobre as traição.

No entanto, poucos dias depois, uma série de mulheres começaram a expor prints de supostas conversas com o famoso, dando indícios de que o affair de Neymar com a influenciadora digital Fernanda Campos não seria o único.

Nesta sexta-feira, 30, o jogador de futebol debochou da situação em sua conta do Twitter. "Mais alguém?", escreveu adicionando um emoji dando risadas.

A publicação pegou mal entre os internautas e com a família de Bruna. A irmã da namorada de Neymar, Bianca Biancardi, veio à público para criticar o cunhado. "Valores, compromisso, caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e arrependimento. Está dando risadas nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez (...) Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e assumir a culpa pelo que faz", escreveu.

A nutricionista também afirmou que não adiantava Neymar pedir desculpas à família e continuar agindo como criança. "Adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou.

Após a publicação do texto, o jogador de futebol deu unfollow na cunhada. Confira o texto de Bianca na íntegra:

Veja: FOTOS Irmã de Neymar: o antes e depois de Rafaella Santos