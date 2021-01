Veja a ilha onde Gisele Bündchen e Tom Brady construirão mansão

Gisele Bündchen, de 40 anos, e o jogador de futebol americano Tom Brady, de 43 anos, realmente aprovaram o estilo de vida na ensolarada Flórida. Segundo informações do portal Extra, os dois pombinhos vão construir uma mansão em Indian Creek, em Miami, uma das regiões mais exclusivas e conhecidas do estado. O casal pagou cerca de US$ 17 milhões no imóvel – cerca de R$ 90 milhões de reais.

Gisele Bündchen e Tom Brady

A nova residência da família Brady fica em um dos locais mais exclusivos e caros do mundo. O chamado “ilha dos bilionários” é uma fortaleza e existe segurança 24 horas por dia e apenas uma ponte que liga o continente ao paradisíaco bunker. Patrulhas com barcos e jet sky fazem a ronda o tempo todo, num esquema anti-paparazzi, conhecida como o “bunker dos bilionários” pela imprensa norte-americana.

No novo endereço, Bündchen e Brady pretendem ter um lar totalmente sustentável. Além disso, aqueceram os mercado imobiliário americano colocando à venda dois de seus bens mais caros, um apartamento em Nova York, com cinco suítes, por quase R$ 180 milhões, e a mansão de Massachussets, onde o casal viveu com os filhos por oito anos, pela bagatela de R$ 250 milhões.

Mesmo antes de construir a mansão, um dos casais mais famosos do mundo já consta com uma vizinhança de peso. Alguns dos novos vizinhos deles são: a modelo brasileira Adriana Lima e o cantor Julio Iglesias, Jared Kushner e Ivanka Trump, filha do norte-americano Donald Trump. Inclusive, ela e o marido compraram um dos terrenos de Julio Iglesias em Indian Creek, por cerca de 32 milhões de dólares.

Fotos da “ilha dos bilionários” em Miami, nos EUA.

Vida saudável

Durante a quarentena, um dos hábitos que a família Brady apostou, foi em uma alimentação mais saudável. Além da prática de Yoga, Gisele Bündchen incentiva seus seguidores a buscarem uma conexão com a natureza e mostra os filhos colhendo alimentos em uma horta comunitária.

A top sempre fala, em suas redes sociais, sobre seu contato com a natureza e o meio ambiente. “A comida é uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para ajudar dar um ‘up’ no nosso sistema imunológico. Eu realmente acredito no antigo ditado: ‘Deixe o alimento ser o seu remédio’, pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares. Quando comemos alimentos vivos (e não processados), seus nutrientes e vitaminas nos mantêm mais saudáveis e também ajudam nosso corpo a funcionar melhor”, disse Gisele em uma publicação na rede social.

