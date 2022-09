Viih Tube grávida: influencer de 22 anos anuncia bebê com Eliezer

Viih Tube grávida? A famosa de 22 anos anunciou nesta terça-feira (20) em suas redes sociais que está a espera de seu primeiro filho. O pai é o namorado da influenciadora digital, Eliezer, designer e ex-participante do Big Brother Brasil da TV Globo.

Viih Tube grávida de Eliezer do BBB

O anúncio que Viih Tube grávida tomou as redes sociais nesta terça-feira (20). A loira publicou duas fotos ao lado do namorado no Instagram e revelou a novidade. Na imagem, Eliezer aparece ajoelhado ao lado da barriga da loira, que está pintada com uma barra que mostra que um bebê está no forno.

Na legenda da publicação, a influenciadora escreveu: “estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Eu me sinto tão segura vivendo isso com o Eli, eu já consigo imaginar quantos momentos lindos vamos viver nós 3, eu me sinto tão em paz agora, tão completa! Tudo com a gente aconteceu de uma forma louca, mas não podia ser diferente. E meu maior sonho da vida sempre foi ser mãe, tudo minha mãe me ensinou sempre quis passar pra um filho ou filha. Minha mãe me teve com 24 e nossa diferença de idade sempre foi muito gostosa, sempre quis ser mãe cedo também, claro que fui pega de surpresa mas foi o susto mais em paz que já tive”.

A famosa também completou falando um pouco sobre a reação de Eliezer com a notícia: “O Eli é o pai mais babão e chorão que já vi (risos) e vamos compartilhar todos os momentos com vocês”.

Já Eliezer publicou em sua conta oficial do Instagram o momento em que o casal teve a confirmação da gravidez. Na gravação, os dois conversam com uma médica, que explica os resultados dos exames da influenciadora digital. A dupla se beija, comemora e também chora.

Tanto Viih Tube quanto Eliezer participaram do Big Brother Brasil, mas o casal se conheceu fora do confinamento, pois ela esteve na edição de 2021 como camarote e ele na de 2022 como anônimo.

Assista o vídeo publicado por Eliezer:

