Quem saiu do BBB 22: Eliezer é o 17º eliminado; veja a porcentagem

Eliezer foi quem saiu do BBB 22 hoje, domingo, 24 de abril. O designer é o último eliminado do programa e diz adeus ao sonho de chegar até a final com 65,76% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com Arthur, que recebeu 21,15%, e Douglas, terceiro colocado com 13,09%.

Foram mais de 278 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Eliezer foi quem saiu do BBB 22 hoje

Eliezer foi quem saiu do BBB 22, domingo, no último paredão da temporada. O brother foi o segundo eliminado na prova de resistência que valia vaga na final e caiu automaticamente na berlinda.

Membro do Lollipop, Eli conseguiu resistir a sete paredões até aqui, sendo um deles falso. O designer contrariou as expectativas a ser o único de seu grupo a vencer tantos paredões – todos eles foram eliminados assim que caíram na berlinda. Já o designer passou ileso pelas votações e eliminou nomes como Linn da Quebrada, Gustavo e Pedro Scooby.

Ao longo de sua trajetória, Eli não conquistou grande torcida, mas teve sorte suficiente para terminar a competição em quarto lugar. Foi líder apenas uma vez, na reta final do reality. Logo no começo, se envolveu brevemente com Maria, desclassificada na quarta semana por agressão. Depois, viveu um affair turbulento com Natália, que deixou a casa no 14º paredão.

A história do designer também foi marcada por uma acusação de assédio, quando o brother encurralou Jessilane na borda da piscina e a professora pediu para ele parar com a brincadeira. Na ocasião, a web pediu pela expulsão do confinado. Também teve muitos atritos com Natália – um deles foi quando a mineira ficou com ciúmes das brincadeiras feitas por Lina e Jessi durante uma das festas, em que as sisters dançaram agarradinhas com o empresário.

Eli deixa a casa sem muitos momentos marcantes, mas será lembrado por ser o brother que eliminou Gustavo, que se autodenominou ‘o caçador de lollipopers’.

Como foi formado o paredão?

Desta vez, não houve votação. O 17º paredão da temporada foi formado após a última prova do reality show. A dinâmica foi de resistência e os brothers precisavam cumprir tarefas enquanto enfrentavam intempéries como calor, chuva e vento.

Douglas Silva foi o primeiro a deixar a competição, após deixar um dos itens cair no chão após 10 horas de disputa. Depois, Eliezer foi eliminado. O brother trocou dois objetos de lugar e foi desclassificado.

Sobraram na disputa apenas Paulo André e Arthur Aguiar. P.A foi o vencedor após o marido de Maíra Cardi esquecer de apertar o botão depois de terminar uma das tarefas da prova. Desacredito com o erro, o ator até cogitou que sua desclassificação seria um erro da produção do programa, mas as imagens comprovaram que ele de fato não apertou o botão.

Finalistas BBB 22

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do BBB 22. Um deles vai levar o prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km na próxima terça-feira.

A final do BBB 22 acontece na próxima terça-feira, 26 de abril. Neste ano, o programa terá shows de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

A votação para a escolha do vencedor será aberta logo após o fim do programa o vivo no Gshow. Para participar, basta ter um cadastro na plataforma da Globo e localizar a enquete oficial na página do BBB 22.

