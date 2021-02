BBB21: veja fotos do duplex que Viih Tube comprou antes do reality

Alguns meses antes de participar do Big Brother Brasil, Viih Tube gravou um vídeo mostrando sua nova casa. A agora sister do BBB21 falou sobre a emoção de poder comprar um imóvel e sair do aluguel. Durante a gravação, a youtuber mostrou detalhes do local, no entanto a atriz explicou que essa não é a tour final e oficial do apartamento, já que Viih Tube estava planejando uma reforma completa. A participante do reality da Globo contou que as modificações que quer no apartamento duplex é algo que se leva muitos meses até ficar totalmente pronto.

Viih Tube também contou que vários móveis que estavam na casa durante a gravação do vídeo eram da antiga moradora da casa, que por ser do grupo de risco da covid-19, ainda não tinha tido chance de buscar seus pertences.

Onde Viih Tube mora?

Natural de Sorocaba, a atriz se mudou para a Zona Sul de São Paulo, para o Panamby, bairro nobre localizado no Morumbi. O apartamento que a sister do BBB21 comprou é um duplex e fica na cobertura do prédio. “Achei um bairro incrível, bem residencial, tem tudo pertinho, tem hospital, escola, muitas lojas, veterinário, tudo o que você imaginar tem em volta desse lugar”, contou Viih Tube.

Saiba mais sobre Viih Tube do BBB21

Viih Tube tem 20 anos, o nome verdadeiro da participante do camarote do Big Brother é Vitória Moraes. Além de trabalhar com o youtube desde muito nova, Viih também é atriz, influenciadora digital e escritora. A sister já lançou dois livros pelo Editora Intrínseca, tem mais de 10 milhões de inscritos no Youtube e 17 milhões de seguidores no Instagram.

O coração da participante do BBB21 já está tomado. Viih Tube está em um relacionamento sério com o influenciador digital Bruno Magri.

