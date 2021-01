Em Tulum, Yasmin Brunet e Medina pagam R$ 33 mil em diária de hotel

2021 começou sem preocupação para Yasmin Brunet, de 32 anos, e Gabriel Medina, 27. Curtindo os primeiros dias do novo ano em Tulum, no México, o casal está hospedado em um resort de luxo com diárias de até R$ 33 mil. O valor, no entanto, é da opção de hospedagem mais cara, segundo levantamento da revista Quem.

Como é o resort em que Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão hospedados?

Vivendo dias mágicos em Tulum, Yasmin e Medina estão no famoso Azulik Tulum, hotel resort que fica localizando em uma floresta tropical com poucos metros de distância de uma praia paradisíaca e a 6 km do centro de Tulum.

O local apresenta casas rústicas e chiques com telhados de colmo e terraços com vista para o mar e para a floresta. As casas do resort contam com banheiros com banheira no quarto, camas com mosquiteiros e até cofres. Algumas das casas do resort contam camas suspensas, acesso privado à praia e banheira externa.

O resort escolhido por Yasmin Brunet e Gabriel Medina tem ainda bar e lounge, spa com diversos tratamentos como massagens, vapor e cerimônias maias tradicionais, tratamentos terapêuticos e ioga.

Namoro de Yasmin Brunet e Gabriel Medina

O namoro do surfista e da modelo teve início nos primeiros meses de 2020. Yasmin e Gabriel optaram por discrição no relacionamento, mas apesar de todas as tentativas, eles sempre deixavam escapar um detalhe e outro nas redes sociais que davam margem para os fãs especularem sobre o romance.

As especulações de que Yasmin estaria vivendo um affair com Medina surgiram em março, logo após ela anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com Evandro Soldati. Nesse meio tempo, Medina foi apontado com affair de Bruna Griphao, mas, nada foi confirmado até hoje. No entanto, dias depois de Brunet anunciar separação de Soldati, Gabriel passou a segui-la no Instagram. De quebra, ela também o seguiu.

A partir daí, os dois foram vistos juntos com frequência. Em março, por exemplo, uma fãs flagrou Yasmin e Medina em um bar em São Paulo no maior clima, o que inclui beijos e abraços. Apesar dos pesares, ambos negaram envolvimento.

Com o início da quarentena por causa da Covid-19, Yasmin se mudou temporariamente para a casa de Gabriel em Maresias, no litoral de São Paulo. Nas redes sociais, ela evitou postar Stories ao lado do agora namorado, mas os fãs compararam fundos de vídeos e logo decifraram que os dois estavam morando na mesma casa.

O namoro só foi assumido durante participação de Gabriel Medina no Esporte Espetacular, da Globo. Na ocasião, o surfista disse sobre a quarentena: ‘me deu uma namorada’. A partir daí os dois não esconderam mais o romance passaram a publicar vídeos em que surgem juntinhos e aos beijos.

Famosos em Tulum

Tulum no México, tem sido um dos destinos preferidos dos famosos brasileiros para férias. Nos últimos meses, aliás, nomes como Paula Fernandes, Michel Teló e a esposa Thais Fersoza e Anitta estiveram hospedados no Zulik Tulum, mesmo resort em que Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão curtindo o início do ano.

Nas redes sociais, não faltaram cliques das férias ostentação das celebridades que optaram por escolher quartos com banheira de hidromassagem com vista para o mar.