Zendaya, ex-estrela do Disney Channel, fez história no domingo, tornando-se a mulher mais jovem a ganhar o prêmio de melhor atriz em uma série dramática no Emmy.

Zendaya é a vencedora mais jovem do Emmy de melhor atriz de uma série dramática. A última edição da premiação aconteceu ontem (20) e foi realizada online.

A jovem de 24 anos recebeu o cobiçado prêmio por sua interpretação de Rue, uma adolescente viciada em drogas, na série Euphoria da HBO.

Entretanto, esse não foi um feito fácil, afinal, a premiação teve candidatas de peso concorrendo na categoria.

Zendaya deixou para trás Jodie Comer de Killing Eve e Sandra Oh, Laura Linney de Ozark, Olivia Colman de The Crown e Jennifer Aniston de The Morning Show.

“Sei que parece um momento muito estranho para comemorar”, disse ela na cerimônia virtual, cercada por sua família.

“Mas eu só quero dizer que há esperança nos jovens lá fora – eu sei que nosso programa de TV nem sempre parece um grande exemplo disso – mas há esperança em nossos jovens e eu só quero dizer a todos os meus colegas fazendo o trabalho nas ruas: eu vejo você, eu te admiro, eu te agradeço”.

A vencedora mais jovem do Emmy

Zendaya também se tornou a segunda atriz negra a ganhar essa categoria no Emmy. A primeira foi Viola Davis em 2015 por How To Get Away With Murder.

Além disso, houve um aumento na diversidade de vencedores na premiação deste ano, com 10 das 19 categorias de atuação vencidas por atores negros. Por exemplo, Regina King e Yahya Abdul-Mateen II levaram o prêmio para Watchmen e Uzo Aduba da Sra. América. No ano passado, esse número foi de dois em 19.

A princípio, Zendaya havia falado anteriormente sobre questões como o colorismo, descrevendo-se como a “versão aceitável de uma garota negra” da indústria porque ela tem a pele mais clara.

No entanto, não houve candidatos latino-americanos ou deficientes nas categorias principais.

Zendaya e sua carreira de sucesso

Zendaya começou em programas do Disney Channel como Shake It Up e KC Undercover, e estrelou dois filmes do Homem-Aranha e The Greatest Showman.

Ela estará em outro filme do Homem-Aranha no próximo ano, reprisando seu papel como MJ. Além disso, também aparecerá como a feroz lutadora de Freman, Chani, na nova adaptação do romance de Frank Herbert, Duna.

A atriz Vivica A Fox disse recentemente em uma entrevista que deseja que Zendaya interprete sua filha no cinema em Kill Bill 3 de Quentin Tarantino. Zendaya disse que sentiu “honrada”, mas que essa era apenas uma “ideia”.