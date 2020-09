10 frases inspiradoras de Chadwick Boseman sobre carreira e representatividade

Chadwick Boseman eternizou o herói Pantera Negra. Além de talentoso, se tornou inspiração para pessoas de todas as idades. O ator representou dois ícones afro-americanos: o jogador de beisebol Jackie Robinson e o cantor de soul James Brown

Chadwick Boseman não foi um sucesso da noite para o dia. Como muitos atores, desempenhou diversos papéis. No entanto, a seleção criteriosa de cada personagem e toda a sua dedicação, o tornou não só reconhecido, como um exemplo de representatividade. O ator que eternizou o herói Pantera Negra, além de talentoso, se tornou inspiração para pessoas de todas as idades. Pensando nisso, o jornal DCI selecionou as 10 frases de Chadwick Boseman.

Quem foi Chadwick Boseman?

Chadwick Aaron Boseman nasceu em 1976, na Carolina do Sul. Após conseguir uma bolsa de estudos, passou a estudar na Howard University em Washington e se formou em Belas Artes de direção. O rapaz foi sucesso precoce como ator de palco, escritor e diretor.

Boseman representou dois ícones afro-americanos: o jogador de beisebol Jackie Robinson em “42” e o cantor de soul James Brown em “Get on Up”. Mais tarde, quando pegou o papel do aclamado Pantera Negra, ficou reconhecido mundialmente – não só por ser um dos heróis mais amados em todo o mundo, mas por aquele, ser mais um exemplo de força e representatividade.

Mas foi no dia 28 de agosto de 2020, que uma triste notícia abalou fãs e amigos de Boseman. O ator morreu aos 43 anos, após 4 anos de luta contra um câncer de cólon.

E foi por esse trabalho marcante, que o ator recebeu inúmeras homenagens e se tornou um belo exemplo de representatividade. Agora, o que fica é o legado que o ator deixou na história. Portanto, para inspirar-se, conheça alguns pensamentos de Chadwick Boseman:

Frases de Chadwick Boseman sobre carreira

“O que quer que você escolha para uma carreira, lembre-se de que as lutas ao longo do caminho servem apenas para moldá-lo para o seu propósito. Ao iniciar seus caminhos, prossiga com orgulho!”. “Você tem que valorizar as coisas de uma maneira diferente quando sabe que o tempo está passando, você está sob pressão”.

Frases de Chadwick Boseman sobre respeito

“Eu certamente não estaria aqui se não fosse por aqueles homens que retratei, por causa do que eles fizeram em suas vidas, e a porta que abriram para mim”.

Frases de Chadwick Boseman e a representatividade

“Para ser jovem, talentoso e negro, todos nós sabemos como é ser dito que não há lugar para você ser protagonista mesmo sendo jovem, talentoso e negro”. “A ideia de um rei negro que vira um vigilante, dividido entre seu povo e o mundo, reposiciona todas as formas de representação do povo africano na indústria do entretenimento, ao colocá-la num lugar antes vetado a nós, de pele escura”. “Poderíamos ser seres humanos completos nos papéis que estávamos desempenhando e dessa forma, poderíamos criar um mundo que exemplificasse aquilo que queríamos ver”.

Frases de autoconhecimento

“Às vezes você precisa ser nocauteado antes de poder realmente descobrir qual é a sua luta e como você precisa combatê-la”. “Acho que você percebe o quanto precisa ter pessoas que ame. Não é tanto sobre eles te amarem – é sobre você precisar amar as pessoas”.

Frases de Chadwick Boseman e o eterno Pantera Negra

Chadwick Boseman deu vida à T’Challa, rei de Wakanda, um reino fictício na África. Assim foi o seu personagem de Pantera Negra que fez as seguintes afirmações:

“Agora, mais do que nunca, as ilusões da segregação ameaçam a nossa existência. Todos nós sabemos a verdade. Mais coisas nos conectam do que nos separam. Mas em tempos de crise, os sábios constroem pontes enquanto os tolos constroem barreiras”. “Wakanda Para Sempre!”

Atores e fãs fizeram e ainda estão fazendo a saudação Wakanda Forever como uma forma de expressar orgulho por sua herança e mostrar como os Panteras Negras e o próprio Chadwick Boseman, os inspiraram.