20 filmes para ver com toda a família nas férias

No meio de tantas plataformas de streaming, pode ser difícil encontrar um filme leve para assistir durante as férias escolares dos filhos. Por isso, separamos 20 filmes para ver com toda a família. Confira a lista abaixo:

Shrek

Lançado em 2001, Shrek certamente já pode ser considerado um clássico da animação. O filme produzido pela DreamWorks acompanha o cruzamento da vida do ogro Shrek com diversas outras criaturas mágicas que foram exiladas do reino de Lorde Farquaad. O filme é ideal para ver com toda a família, pois ao mesmo tempo que é inocente, possui algumas piadas escondidas só para os adultos.

De Volta ao Futuro – filmes para ver com toda a família

A trilogia clássica dos anos 80 sempre será uma das melhores opções para assistir com a família, pois é leve e possui uma história cativante. Os três filmes acompanham o jovem Marty McFly em viagens no tempo com o maluco doutor Emmet Brown. Cada filme aborda um desafio e uma época diferente, mas todos são extremamente divertidos.

Star Wars

A saga de Star Wars é uma das mais bem-sucedidas na história da ficção científica. Além de ser uma opção que dura várias sessões no sofá, os onze filmes da saga prometem uma enorme imersão no universo criado por George Lucas. Para as crianças é um filme legal por causa de personagens como Chewbacca, R2-D2 e os Ewoks, mas também é divertido para os adultos por conta da história dos Skywalker.

Indiana Jones – filmes para ver com toda a família

Embora nem todos os filmes tenham sido um sucesso de crítica, a quadrilogia de filmes Indiana Jones pode ser uma opção legal para quem tem filhos pré-adolescentes. As aventuras do arqueólogo garantem diversão para qualquer fã de história e ação.

Vida de Inseto

Outra grande animação para ver com toda a família é o clássico Vida de Inseto. O enredo recheado de personagens carismáticos acompanha a formiga Flik, um inseto atrapalhado que deve salvar sua colônia. Como resultado, Flik monta junta um bando de insetos atrapalhados para te ajudar em sua missão.

Enola Holmes – filmes para ver com toda a família

O filme Enola Holmes é uma adaptação de uma história da série de livros Os Mistérios de Enola Holmes, criada em 2006 pela autora Nancy Springer. A personagem não existia nos livros originais do autor Sir Arthur Conan Doyle, mas a atriz Millie Bobby Brown e sua irmã acharam a invenção ideal para utilizar temas feministas em um filme que desconstrói um personagem clássico e problemático da literatura britânica. É um filme legal para quem deseja mostrar uma protagonista forte para as filhas e dar uma visão mais feminina a um clássico.

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Embora tenha uma regravação mais moderna lançada em 2005, A Fantástica Fábrica de Chocolate original é outra ótima opção para a família. O filme leve e recheado de músicas grudentas possui diversas cenas memoráveis e ainda traz uma bela lição no final. Certamente, é um dos filmes ideais para ver com toda a família.

Matilda – filmes para ver com toda a família

Matilda não é uma grande novidade do cinema, mas sua história é atemporal (e divertida). O filme retrata a história da personagem titular, uma menina criada por pais ruins que descobre possuir poderes mágicos. É uma história divertida para crianças, porém também pode gerar uma boa reflexão para os pais.

Bee Movie

O maior sucesso do comediante Jerry Seinfeld depois de sua série foi a animação Bee Movie. Neste filme, ele interpreta Barry B. Benson, uma abelha desiludida com sua formação que acaba criando uma relação com uma humana. Como resultado da aproximação, Benson percebe que as abelhas são exploradas pelos humanos e decide abrir um processo contra a humanidade. SIm, é um filme absurdo, mas é isso que o torna divertido para os adultos e para as crianças.

Rango – filmes para ver com toda a família

Recipiente em 2012 do Oscar de Melhor Animação, Rango mostra as dificuldades de um camaleão em encontrar sua identidade após uma mudança brusca em sua vida. Certamente, é uma escolha muito divertida para as crianças (e os pais) que gostam da temática do Velho Oeste.

Space Jam – O Jogo do Século

Outro sucesso noventista recomendado para a família é Space Jam. Unindo basquete e os personagens icônicos do Looney Tunes, o filme mistura animação e live-action para acompanhar uma história recheada de aventura e ficção científica. Surpreendentemente, o filme deve ganhar uma continuação em 2021, então assisti-lo já pode ser um bom preparativo.

Johnny English – filmes para ver com toda a família

Rowan Atkinson sempre é lembrado pelo papel de Mr. Bean, mas outro trunfo de sua carreira é o filme Johnny English. Embora o personagem titular seja uma versão mais falante do Mr. Bean, o filme é divertido por causa de cenas absurdas protagonizadas pelo agente secreto atrapalhado. O sucesso foi tão grande que rendeu outros filmes, mas o primeiro é o melhor.

O Grande Dave

Eddie Murphy possui alguns filmes legais para ver com a família, mas nenhum tão adequado quanto O Grande Dave. Neste longa, uma nave espacial com formato de ser humano é comandada por 100 mini alienígenas. Porém, embora pareça ser um humano, os alienígenas nem sempre sabem como agir da maneira correta. Como resultado, diversas cenas engraçadas e leves acontecem ao longo do filme.

O Fantástico Sr. Raposo – filmes para ver com toda a família

Embora seja conhecido por seus filmes bonitos e mais cabeça, o diretor Wes Anderson já se aventurou no universo de filmes para a família. Utilizando técnica de stop-motion, O Fantástico Sr. Raposo acompanha uma raposa que busca mudar sua vida quando a mulher engravida. O que ele não espera é que a sua proximidade com uma fazenda faça com que ele queira continuar roubando galinhas. Certamente, é um filme bem-feito e divertido para ver com toda a família.

A Viagem de Chihiro

Se você já cansou das produções hollywoodianas, mas quer assistir algo legal para toda a família, A Viagem de Chihiro é o filme ideal. A animação japonesa certamente é uma das mais importantes realizadas pelo renomado Studio Ghibli. O longa-metragem acompanha a bela jornada de Chihiro, uma jovem que deve salvar seus pais que se tornaram porcos como resultado de uma armadilha. Muitos críticos apontam que o filme é muito importante para todos que vivem a paternidade.

As Férias de Mr. Bean – filmes para ver com toda a família

Falamos neste post de Rowan Atkinson no papel de Mr. Bean, por isso não poderíamos deixar de citar As Férias de Mr. Bean. Esta comédia traz as clássicas confusões da série do personagem, mas em diferentes cenários. Isso ocorre, pois Bean decide viajar para a França para aproveitar suas férias. Mas o que ele não espera é que durante a viagem seja confundido com um sequestrador.

Madagascar

Outra animação boa para ver com a família é Madagascar. O filme acompanha a aventura de animais do Zoológico do Central Park em uma viagem à Ilha de Madagascar. Chegando lá, os animais acostumados com os “luxos” de sua estadia no zoológico devem aprender a viver na natureza selvagem. Certamente, personagens como os pinguins e os lêmures devem arrancar risadas de toda a família.

Meu Malvado Favorito – filmes para ver com toda a família

Embora já tenha rendido vários filmes, o primeiro Meu Malvado Favorito ainda é o mais divertidos. O filme de 2010 acompanha o vilão Gru, um homem amargo e atrapalhado com o plano de roubar a lua para ser reconhecido como o maior vilão. Contudo, tudo muda quando ele cruza seu caminho com três meninas órfãs. É um filme bonitinho e divertido para a família.

Os Batutinhas

Outro clássico imortal para a família é Os Batutinhas, lançado em 1994. Embora seja um remake de curtas produzidos em 1920. o filme mostra que aventuras de crianças são uma temática divertida para diferentes décadas. Não há muito o que se dizer sobre o roteiro do filme, mas ele é divertido e sintetiza muitas das brincadeiras que todas as pessoas adoram na infância.

Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais – filmes para ver com toda a família

Fechando a lista de filmes para ver com toda a família, recomendamos o clássico Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais. O filme lançado em 2005 ganhou o Oscar de Melhor Animação e arrecadou mais de US$ 192 milhões com seu lançamento. O divertido filme feito com massinhas mostra a aventura de Wallace e Gromit, um homem e um cachorro que trabalham com o controle de pragas e devem caçar uma criatura monstruosa que está destruindo várias hortas.