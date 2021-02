5 motivos que fazem WandaVision ser um grande sucesso

Há pouco mais de um mês no “ar”, WandaVision já é a série original de mais sucesso do Disney+. Segundo uma publicação da revista Forbes internacional, a produção da Marvel conquistou o posto de “série mais popular do mundo” após 5 semanas de sua estreia. A estimativa foi feita pela empresa Parrot Analytics.

Dirigida por Matt Shakman e estrelada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Paul Bettany (Visão), Kathryn Hahn (Agatha Harkness), Teyonah Parris (Monica Rambeau), entre outros nomes aclamados de Hollywood, a superprodução da Marvel marca o início da nova fase da franquia, que conquistou bilhões de dólares em bilheterias nos cinemas na última década.

Com elementos característicos de blockbuster, a produção baseada nas histórias de quadrinho não deixa a desejar. No entanto, tudo que é bom dura pouco, e a série já caminha para o seu fim. Ao todo, segundo a própria Disney, WandaVision terá 9 episódios em sua primeira temporada. Nesta sexta-feira (19/02) o sétimo episódio foi disponibilizado na plataforma de streaming.

O DCI mostra a seguir alguns motivos que fazem WandaVision ser um fenômeno. (OBS: texto não contém spoilers)

Enredo bem amarrado de WandaVision

Um dos fatores que fazem de WandaVision um grande sucesso é seu enredo amarrado. É claro que o Disney+ não escolheria disponibilizar um episódio por semana à toa. A estratégia faz sentido para a série, que faz questão se desenvolver com o passar dos minutos de cada episódios, que duram em média cerca de 30 a 40 minutos, não passando disso.

O fato também dos episódios serem mais curtos do que o comum, já que o público de streaming se acostumou com séries que se estendem a uma hora de duração, WandaVision consegue entregar uma boa narrativa em poucos minutos (em comparação as demais produções) e consegue prender o telespectador, que fica cada vez mais interessado pelo desenrolar das situações – sempre instigantes. A sensação de “enrolação” quase não existe.

O enredo também não entrega todas as informações para quem assiste, pelo contrário, faz com que quem assista pense e repense em cada situação, e assim, se envolva. É praticamente impossível não se afeiçoar com os personagens, que no primeiro momento parecem meros desconhecidos (até mesmo para quem já acompanhou os filmes dos Vingadores em que Wansa e Visão estão presentes).

Apesar de suas histórias já serem extremamente conhecidas, principalmente para os fãs da Marvel, o enredo acende o desejo do telespectador de conhecer cada vez mais o casal de heróis.

Ambientação é fascinante

Até mesmo quem não assistiu um episódio de WandaVision, mas já viu o trailer mesmo sem querer, se impressiona com a quantidade de décadas que a série traz. A cada episódio WandaVision traz uma estética diferente, seguindo também uma cronologia temporal. No primeiro episódio, nos deparamos com os anos 60, em seguida, respectivamente, anos 70, 80, 90/2000, e até mesmo, até chegar os dias de hoje. Por isso, ambientação é fascinante.

Isso torna visível o fato de cada detalhe foi pensado para a série. Os figurinos dos personagens também fazem com que o telespectador queira se teletransportar para a década em questão. É como você fizesse parte daquele “mundo do passado”, que muito tem em comum com o presente, já que o diálogo dos personagens não deixa de ser atual e descontraído.

O cenário também acompanha a mudança das décadas, algo de extrema importância para a credibilidade que a série passa em cada episódio. É possível reparar que a superprodução teve investimentos altos, e não quis poupar na ambientação. Tem realmente de tudo, e os detalhes são incríveis.

Imagem: Reprodução / Disney+

Efeitos visuais de tirar o fôlego

Como uma boa produção da Marvel, os efeitos especiais não poderiam faltar. Apesar disso, WandaVision traz exibições contidas dos efeitos visuais, e com o passar da série e dos capítulos, eles se tornam mais presentes na narrativa. Para quem espera encontrar a mesma qualidade dos filmes do MCU, pode confiar: a série entrega!

Metalinguagem inteligente

WandaVision tem uma característica quase onipresente ao longo da série: a metalinguagem. Isso mesmo, a série também é uma sitcom (comédia de situação). Principalmente nos primeiros episódios, o telespectador se percebe como “público secundário”, isto é, existe uma outra plateia que está presente e acompanhando as mesmas cenas.

Na prática, a metalinguagem é usada também como uma “grande ironia”. Afinal de contas, percebe-se que a produção fala sobre o próprio “modelo” de programas de televisão, e ao mesmo tempo, é um deles. Isso faz com que a produção se torne inteligente, indo além de uma simples série de super-heróis.

WandaVision tem Plot Twist

Esta é a parte que é preciso de muito cuidado para não soltar um spoiler. Mesmo assim, é possível comentar sobre os plot twists presentes em WandaVision sem entregar o desfecho da história, já que ela ainda nem está disponível. Para quem assistiu os filmes da franquia MCU nos cinemas, com certeza vai reconhecer vários elementos e até mesmo, personagens.

Há quem acredite também que a série será um gancho para outros filmes da nova fase das produções Marvel, que trará novos heróis dos quadrinhos e também novos núcleos, como, por exemplo, os X-men.

